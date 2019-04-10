«Калинов Мост» показал легкую весеннюю программу

Группа «Калинов Мост» сыграла 6 апреля концерт в московском клубе «16 Тонн»

Нередко юбилеи нависают над рок-музыкантами дамокловым мечом. Особенно, если круглую дату отмечать в пафосном Кремле, как это случилось в феврале с Дмитрием Ревякиным. Этот год проходит под знаком 55-летия лидера «Калинова Моста». Но сам он отнюдь не производит впечатления человека, умученного протокольными мероприятиями.

В «Тоннах» не наблюдалось никаких подведений промежуточных итогов и программных заявлений. Напротив, Дмитрий Ревякин с самого начала дал понять, что сегодня будет легкая весенняя программа. Сезонная «Покориться весне» сменилась витальной «Иволге меть». Адреналиновую вещь «Леха (Брату)» Ревякин представил как старую песню, объявив после нее «дорожную» «Все путем». Если в ее студийной версии речь шла, о поездке героя к сестрам на Кубань, то теперь в тексте был сделан реверанс в сторону столицы: «Как до Москвы пробирался я…»

Желанная многими «Девочка летом», о которой «Калинов Мост» вспоминает на концертах лишь изредка, побудила влюбленных парочек к белому танцу. «Про то же самое, только другими словами», - бросил Ревякин перед «брачной» песней «Конь-огонь» из альбома об обретении единственной жены «SWA». Затем эта романтическая пластинка была представлена «Пухом» («тоже о любви, но не совсем» © ДАР) и «Только для тебя одной». «Мы выстоим!», - кричал некий убежденный поклонник группы, как следует прочувствовав эти красоты.

А Ревякин уже вновь возвращался в 80-е, вспомнив «смешную» песню «Гуляли вместе» и «древнюю» «Кроха». Уделив внимание и современности, он вспомнил историю создания казачьей баллады «Дома не был». «Калинов Мост» ехал с концерты из Тюмени, попутчики в автобусе непрерывно пели, и тут Ревякин решил, почему бы, собственно, и ему не сочинить дорожную песню?

После «В устье Лены» и «Иного не надо» певец объявил «эстрадный блок». Энергичные номера «Вот не знал» и «Оябрызгань» помогли ему вольготно почувствовать в роли освобожденного вокалиста, с головой ушедшего в самозабвенные танцы. От игривого настроя ему даже не удалось избавиться перед щемящей «Блеснет», которая была объявлена как «чужая песня («Дом восходящего Солнца» - ред.), на которой зарабатывали многие ресторанные музыканты, и мы решили к ним присоединиться».

«Камчатка» была примечательна дивными импровизациями клавишника Александра Владыкина и еще одним респектом в адрес москвичей («спи, Москва, спокойно»). Но поскольку спать никто и не думал, участники «Калинова Моста» предоставили зрителям возможность вдоволь пошуметь в «А так ему и надо», прежде чем нагнать релакса в «Не скучай» и «Родной».

Любителей хитов «Калинов Мост» уважил во время бисовой части, сыграв им «Уходили из дома». В заключительной «Сансаре» Ревякин сделал особый упор на кличе «в субботу здесь же, люди», и это было неспроста, ибо в следующий раз коллектив выступит в Москве в субботу 20 апреля. Только уже не «здесь же», а в «Ритм-н-блюз кафе».

