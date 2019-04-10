Александр Рожков и ВиртУОзы «Psychedelia Now»

Исполнитель: Александр Рожков и Виртуозы, Название: «Psychedelia Now», Стиль: авангардный рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Серия авангардных релизов от «Гражданской Обороны», объединенных ключевым словом «Психоделия», оказалась на удивление жизнеспособной. Сборник инструменталов, песен со свободной формой и заготовкам к будущим записям группы «Psychedelia Tomorrow» выдержал два издания с двумя вариантами обложки каждое – и это явно не предел. Легендарный альбом «Psychedelia Today» познакомил поклонников «ГО» с музыкальными устремлениями ее участников еще до созыва группы.

«Psychedelia Now» - релиз, вышедший уже без Егора Летова. Ключевыми участниками записи являются сооснователь «ГО» Кузя УО и давний летовский друг – математик из Новосибирска Александр Рожков. Оба – экспериментаторы до мозга костей, а потому диск получился еще более бескомпромиссным нежели его предшественники.

Анализировать эти треки умом – самое неблагодарное занятие, которое только можно себе вообразить! Семь инструменталов, написанных без оглядки на какие-либо стилистики, формы и внятно формулируемые настроения плавно перетекают один в другой, создавая впечатление растянувшегося во времени джема сейшена, где о слушателе заботятся меньше всего.

«Intro» похоже на сигнал SOS, звучащий жалобно и обреченно. «Приключение №2» дает понять, что главным квестом для уважающего себя музыканта становится отсутствие всяких рамок. «Растворение в пространстве» построено на непрерывной перебранке флейты, клавишных, баса, гитары, труб и ударных, длящейся без малого 15 минут.

В «Настоянии» и «Прохождении над безной» накал страстей немного сбавляется. «Наши танцы закончились хорошо» напоминает дискотеку роботов из НИИ, заслуживших свой законный выходной. «Прихождение к пределу» - самая жуткая вещь альбома, где и без того зыбкая музыкальная конструкция тонет в хтонических шумах. «Outro» - вновь крики SOS, посылаемые уже по поводу того, что «музыка сдохла».

И альбом, и его оформление, выполненное в стиле примитивизма, располагают к полету фантазии. Между этими треками и рисунками на обложке наверняка есть некая связь, а вот, какая именно – попробуйте уловить сами.

