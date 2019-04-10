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Сергей Бобунец, 13 апреля, «Мумий Тролль бар»

18:24 10.04.2019
Сергей Бобунец, 13 апреля, «Мумий Тролль бар»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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За годы существования группы «Смысловые Галлюцинации» творчество Сергея Бобунца стало путеводной звездой для всех людей, чьё состояние души можно описать одной фразой – «вечно молодой»

Однако понимая, что для сохранения состояния внутреннего драйва и непрерывного движения вперед необходимы перемены, музыкант завершил 25-летнюю историю команды, начав сольную карьеру.

При этом основу репертуара коллектива составляют не только новые песни, но и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации», которые каждый житель страны может отгадать даже не с семи, а с трех первых нот. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями можно услышать на каждом выступлении коллектива.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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