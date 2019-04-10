Сергей Бобунец, 13 апреля, «Мумий Тролль бар»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Однако понимая, что для сохранения состояния внутреннего драйва и непрерывного движения вперед необходимы перемены, музыкант завершил 25-летнюю историю команды, начав сольную карьеру.
При этом основу репертуара коллектива составляют не только новые песни, но и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации», которые каждый житель страны может отгадать даже не с семи, а с трех первых нот. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями можно услышать на каждом выступлении коллектива.