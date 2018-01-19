Женщины начинают готовиться к разделу имущества за полгода до развода

В процессе подготовки к бракоразводному процессу аппетиты клиенток обычно растут

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Женщины, в отличие от мужчин, более серьезно и взвешенно готовятся к разделу имущества в рамках грядущего развода. Слабый пол обращается к юристам за консультацией в среднем за 3-6 месяцев до предстоящего развода. При этом в общем числе обращений на консультацию по разделу имущества доля женщин составляет порядка 80%, а мужчин – всего 20%.

Как показывает практика «Юридического центра адвоката Олега Сухова», около 90% женщин, которые обратились за консультациями к экспертам, первым делом выясняли, на что они смогут претендовать при разводе. Однако в процессе подготовки к бракоразводному процессу аппетиты клиенток обычно растут.

Дамы начинают интересоваться тем, каким образом можно получить максимум, какие шаги для этого необходимо предпринять, как противодействовать схемам вывода имущества из режима общей совместной собственности, к которым могут прибегнуть экс-супруги. Чаще всего в поле зрения женщин оказываются приобретенные в период брака автомобили и квартиры. Впрочем, наиболее меркантильные дамы пытаются выбить из экс-супругов компенсации даже за отказ от домашних питомцев (как правило, речь идет о породистых собаках с родословными, которые пользуются спросом при разведении).

Около 55% женщин с детьми интересует возможность оформления всего совместно нажитого имущества на ребенка. Поскольку в большинстве случаев суды оставляют чадо с матерью, такой ход позволяет матери фактически распоряжаться активами после развода. Крайне актуальны вопросы, связанные с увеличением доли в совместно нажитом имуществе - в том числе под предлогом соблюдения интересов ребенка.

Большинство женщин, которые разводятся с мужчинами-бизнесменами, интересуются перспективами получения доли в бизнесе своего экс-супруга. Такой вопрос является приоритетным примерно для 80% жен коммерсантов. «Стоит заметить, что судебная практика по этому вопросу весьма неоднозначна. Чаще всего суды признают право супруги на долю в бизнесе в том случае, когда на момент регистрации компании и внесения доли в уставной капитал супруги уже проживали совместно и вели общее хозяйство», – отмечает адвокат Олег Сухов. Уже на стадии судебных разбирательств женщины нередко обращаются к адвокатам за помощью в поиске и аресте банковских счетов своих бывших возлюбленных.

В последнее время возросло количество запросов о разделе совместно нажитых в период брака долгов. По словам юристов, сегодня едва ли не в каждом втором деле о разводе возникают споры вокруг займов, привлеченных для финансирования долевого строительства жилья, либо покупки квартир и домов на вторичном рынке.

«Не обязательно доводить дело до суда. Снять все противоречия почти всегда возможно в процессе досудебных переговоров, зафиксировав порядок раздела в соглашении о разделе совместно нажитого имущества. Такой подход, при условии профессионального юридического сопровождения, позволяет экс-супругам не только сберечь время и нервы, но и сохранить между собой добрые отношения в дальнейшем. Что немаловажно – особенно если у распавшейся пары есть общие дети. Но, к сожалению, как показывает практика, к мирному разрешению брачных споров и компромиссам готово менее 25% женщин», – резюмирует адвокат Олег Сухов.

