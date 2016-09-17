Власть объявила войну хостелам

В России, кажется, всерьез взялись за владельцев мини-отелей и хостелов, благодаря которым стал возможен демпинг цен на гостиничные услуги

По данным Российского союза туриндустрии, хостелы приносят прибыль даже при загрузке менее 40 %. Удивительно, что этот сегмент гостиничного бизнеса, занимающий солидную долю на рынке и достойно конкурирующий с крупными гостиничными сетями, до сих пор работал без каких-либо запретов и серьезного законодательного регулирования.

Правовую коллизию депутаты Госдумы взялись устранять только в 2015 году. В прошлую осеннюю сессию Дума впервые рассмотрела поправки к Жилищному кодексу РФ, которые запрещают открывать в жилых домах хостелы и отели. Этой весной законопроект был принят в первом чтении, и теперь эксперты пророчат документу скорое финальное голосование.

Однако надзорная и судебная практика доказывает – для того, чтобы прекратить работу хостелов на площадях жилого фонда, вовсе необязательно дожидаться принятия профильного закона. Достаточно сформулировать свои претензии и требования в жалобе и направить ее в контролирующие органы, например в Роспотребнадзор, прокуратуру или органы исполнительной власти. Таким правом в 2015 году, судя по официальным данным Управления Роспотребнадзора по городу Москве, воспользовались 360 жителей столицы, и это в разы превышает статистику прошлых лет.

По указанным обращениям эксперты провели более 100 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – владельцев мини-гостиниц. В итоге в 24 случаях суды приостановили работу хостелов. Это может служить хорошим примером того, как жалобы недовольных соседей – чаще всего на шум, многолюдность, курение в местах общего пользования - могут спровоцировать внеплановые проверки мини-отелей, помочь выявить серьезные правонарушения, а после - на законных основаниях закрыть хостел.

Главное противоречие с законом суды видят в том, что владельцы хостелов, фактически осуществляя предпринимательскую деятельность по оказанию гостиничных услуг, на самом деле не работают по существующим Правилам, прописанным в Постановлении Правительства РФ N 490, а банально продолжают оставаться собственниками своих квартир.

Большинство хостелов в Москве относятся к квартирному фонду, они мало приспособлены для массового и коллективного проживания и, как правило, не имеют ничего общего с гостиничной инфраструктурой. Их деятельность можно соотнести разве что с нормами Жилищного кодекса, который предписывает гражданам проживать в жилом помещении и использовать его для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не затрагивает интересы соседей.

Тогда как отношения в сфере гостиничного обслуживания регулируются главой 39 Гражданского кодекса, прописывающей условия возмездного оказании услуг, а также множеством ГОСТов. По ним весь номерной фонд полноценных гостиниц должен располагаться в нежилом помещении на первом этаже. Здание гостиницы должно полностью соответствовать санитарным нормам, стандартам безопасности и требованиям пожарной охраны – иметь отдельный вход, огнетушители в холлах, вывешенные планы эвакуации, с указанием номера телефона для вызова пожарной охраны.

Несмотря на стремление депутатов ввести жесткое государственное регулирование отрасли, владельцы хостелов и сегодня не спешат переводить свое имущество в категорию нежилого для узаконивания бизнеса – процедура эта все-таки затратная и излишне волокитная.

Тем не менее, востребованность хостелов в любой сезон остается высокой. И даже без реформы рынок пока с трудом отвечает на повышенный спрос на услуги хостелов. Если поправки в Жилищный кодекс все же примут в окончательном чтении, не трудно себе представить масштаб передела на рынке гостиничных услуг крупных российских городов, многие из которых, как известно, готовятся к проведению Чемпионата мира по футболу – 2018. В преддверии этого спортивного события российские отельеры уже сделали громкое заявление о грядущем повышении цен на гостиничные услуги – как минимум на половину.

