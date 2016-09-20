Сенаторы предложили запретить передавать дальневосточный гектар иностранцам

Группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму проект поправок в закон о «дальневосточном гектаре». Он предусматривает запрет на получение такого земельного участка иностранцами и лицам без гражданства. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроектом предполагается, что выделять участки из земель лесного фонда будет орган госвласти, уполномоченный на предоставление земельных участков в соответствии с лесным законодательством. Полномочия выделять участки, не относящиеся к лесному фонду, остаются у органов местного самоуправления.

Законопроект также предусматривает, что при получении заявки на участок органы власти будут обязаны направлять межведомственные запросы, касающиеся наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче участка. Сейчас у уполномоченных органов власти есть такое право, но не обязанность.

Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) был принят в апреле 2014 года. Согласно документу, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов ДФО по согласованию с органом, курирующим реализацию госпрограмм и федеральных целевых программ (ФЦП), вправе определить территории, в границах которых не могут быть предоставлены земельные участки.

Поправками предлагается установить, что такие территории должны утверждаться законом субъекта РФ, так как законодательный процесс предполагает совместное участие законодательного органа субъекта и его высшего должностного лица. При этом за последним закрепляется право законодательной инициативы. Согласно документу, в законе субъекта РФ должно быть описано местоположение территории, в границах которой не могут быть предоставлены участки, их площадь и основания для соответствующего запрета.

Законопроект предусматривает сохранение механизма согласования соответствующего проекта закона с органом, осуществляющим в ДФО функции по координации деятельности по реализации государственных программ и ФЦП.