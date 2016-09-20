]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Сенаторы предложили запретить передавать дальневосточный гектар иностранцам

13:10 20.09.2016
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму проект поправок в закон о «дальневосточном гектаре». Он предусматривает запрет на получение такого земельного участка иностранцами и лицам без гражданства. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроектом предполагается, что выделять участки из земель лесного фонда будет орган госвласти, уполномоченный на предоставление земельных участков в соответствии с лесным законодательством. Полномочия выделять участки, не относящиеся к лесному фонду, остаются у органов местного самоуправления.

Законопроект также предусматривает, что при получении заявки на участок органы власти будут обязаны направлять межведомственные запросы, касающиеся наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче участка. Сейчас у уполномоченных органов власти есть такое право, но не обязанность.

Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование 1 гектара земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) был принят в апреле 2014 года. Согласно документу, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов ДФО по согласованию с органом, курирующим реализацию госпрограмм и федеральных целевых программ (ФЦП), вправе определить территории, в границах которых не могут быть предоставлены земельные участки.

Поправками предлагается установить, что такие территории должны утверждаться законом субъекта РФ, так как законодательный процесс предполагает совместное участие законодательного органа субъекта и его высшего должностного лица. При этом за последним закрепляется право законодательной инициативы. Согласно документу, в законе субъекта РФ должно быть описано местоположение территории, в границах которой не могут быть предоставлены участки, их площадь и основания для соответствующего запрета.

Законопроект предусматривает сохранение механизма согласования соответствующего проекта закона с органом, осуществляющим в ДФО функции по координации деятельности по реализации государственных программ и ФЦП.

Темы: Россия, Дальний Восток, Законотворческая деятельность в России, Земельные участки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2016, 17:27
Н-дя...

Решение проникнуто государственной мудростью.
Передача земли и недр иностранцам – это продажа курочки, которая несет золотые яйца. Проданной курочки больше не будет, а золотые яйца станут собирать другие.
20.09.2016, 16:33
Сергей

Новоявленный гражданин России должен иметь возможности продать землю новоявленному гражданину России и иностранцу только по решению федеральных и с одобрения местных властей.
Что не так?
Есть вопросы? Выскажетесь.
20.09.2016, 16:11
Еvgen

Умнеть начали однако, похвально.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.