Новый налог на недвижимость обрушит цены на жилье

Новый налог на недвижимость, рассчитанный в этом году исходя из кадастровой стоимости жилья, может существенно обрушить цены. Налоговое бремя для россиян будет увеличиваться по 20% в год.

Полностью налог на недвижимость, рассчитанный по кадастровой стоимости жилья, приближенной к рыночной, мы начнем платить к 2020 году. Газета «Известия» приводит наглядный пример: В Москве за 74-метровую трехкомнатную «панельку» у метро «Юго-Западная» уже в этом году придется заплатить 3678 рублей. А в 2020 году за нее же — 18 390 рублей.

Эксперты предупреждают, что вскоре начнется миграция жителей из центра на окраины, а также снижение цен на недвижимость. На рынок будут выброшены инвестиционные квартиры, которые владельцам будет невыгодно содержать, считает генеральный директор Berkshire Advisory Group Ирина Вишневская. Снижение цен на недвижимость прогнозирует и чиновница мэрии Москвы. «Когда у нас инвестиционно закупаются по нескольку квартир, и они не создают налоговой базы, и владелец держит их, не вовлекая в оборот, это как раз и сохраняет общий тренд на высокие цены на недвижимость. Но возрастет объем налоговой нагрузки, и соответственно цены на недвижимость упадут», — говорит заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

У граждан есть право начать непростую и недешевую процедуру оспаривания кадастровой стоимости недвижимости в суде. Как утверждают эксперты, оспорив кадастровую стоимость, можно снизить сумму налога до 40%. Первый шаг в таком случае — проведение независимой оценки. Заключение эксперта будет стоить владельцу недвижимости от 7 до 50 тыс. рублей. Второй шаг — обращение в суд. И ответчиком, как правило, выступает Росреестр.