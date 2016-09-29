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В коммунальных платежках с 2017 года появится графа о вывозе мусора

13:39 29.09.2016
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В 2017 году в платежках россиян появится новая отдельная строка - плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет «Российская Газета».

Сейчас плата за вывоз мусора не нормируется и спрятана в графе «содержание и ремонт жилого помещения». В среднем она составляет 2,5 рубля с квадратного метра жилья, но может быть и больше, так как тариф устанавливает управляющая компания. И руководствоваться она может чем угодно, например, тарифами транспортной компании или мусоропереработчика, или просто возить «задешево» на нелегальную свалку, а деньги жильцов прятать к себе в карман.

С нового года эта услуга из жилищной превратится в коммунальную. С нового года тарифы должны будут устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Такой оператор выбирается один на регион, а значит, и плата будет одинаковой для всех жителей.

Темы: Россия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 20:02
1

Графа то появится. А вот куда деньги эти пойдут? Пол страны мусором завалены. Ведь все что производится в мире, абсолютно все попадает в итоге в помойку. Ужас, какие объемы.
29.09.2016, 19:22
такс

Значит будет строка и за мягкие бытовые отходы Потом ещё за опасные
29.09.2016, 18:48
что же до выборов-то не оповестили?

5 штук старикам не успели отдать,
Как деньги уже норовят отобрать
Через прессование новой обузою -
Внедренной "графою о вывозе мусора"!
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