В коммунальных платежках с 2017 года появится графа о вывозе мусора

В 2017 году в платежках россиян появится новая отдельная строка - плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет «Российская Газета».

Сейчас плата за вывоз мусора не нормируется и спрятана в графе «содержание и ремонт жилого помещения». В среднем она составляет 2,5 рубля с квадратного метра жилья, но может быть и больше, так как тариф устанавливает управляющая компания. И руководствоваться она может чем угодно, например, тарифами транспортной компании или мусоропереработчика, или просто возить «задешево» на нелегальную свалку, а деньги жильцов прятать к себе в карман.

С нового года эта услуга из жилищной превратится в коммунальную. С нового года тарифы должны будут устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Такой оператор выбирается один на регион, а значит, и плата будет одинаковой для всех жителей.