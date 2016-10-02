Жертвы экономии: 14 москвичей угодили в тюрьму за покупку жилья

Мошенники поневоле – сразу 14 москвичей получили реальные сроки по делу о махинациях с недвижимостью. Все они стали жертвами собственного желания сэкономить. Свои квартиры, по закону принадлежащие департаменту имущества Москвы, они приобрели с хорошей скидкой, но, как оказалось, по поддельным документам

Родственники осужденных в шоке — сразу 14 москвичей получили реальные сроки по одному и тому же делу о мошенничестве с недвижимостью, и их, одного за другим, берут под стражу прямо в зале суда.

"Подсудимые были признаны виновными в совершении мошенничества - приобретение права на чужое имущество, а именно квартир, путем обмана и злоупотребления доверием. Им были назначены различные сроки наказ от 2,6 года до 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сообщила пресс-секретарь Зюзинского райсуда г. Москвы Лиана Ахмедова.

"Было сказано, что сфабриковали группу, и они заведомо знали, что идут на преступление, да это абсурд какой-то! Люди приобрели себе жилье, продавали квартиры свои, недвижимость свою ветхую, занимали деньги!" – негодует мать одной из подсудимых.

Члены преступной группы, как это ни странно, не были друг с другом знакомы и впервые увиделись лишь в зале суда. Квартиры они приобретали в бывших новостройках министерства обороны. Причем законность этих сделок не раз подтверждали гражданские суды, говорит адвокат Юлии Перегуды, получившей 2 с половиной года колонии: "Буквально три дня назад Перовским судом вынесено очередное решение о том, что по гражданскому делу в отказе Департаменту городского имущества завладеть правом собственности на эту квартиру право собственности опять признано за Перегудой".

Однако в Департаменте городского имущества Москвы считают, что все квартиры похищались по одной и той же преступной схеме.

Денис Доронин, начальник отдела досудебной работы Департамента городского имущества города Москвы: " Указанные квартиры выбыли из собственности города Москвы на основании поддельных договоров соцнайма, заключенных с указанными гражданами и Хользуновской КЭЧ МО, на основании поддельных договоров граждане обращались в Зюзинский суд города Москвы с исками о признании права собственности в порядке приватизации".

После чего квартира навсегда уходила из городских и ведомственных фондов в частные руки.

Все вскрылось три года назад, после ареста адъютанта бывшего главкома Сухопутных войск прапорщика Даниеляна. При обыске в его особняке были обнаружены фальшивые документы на сотни квартир, поддельные печати и образцы подписей генералов.

Наталья Кислухина не в силах сказать малолетнему сыну, что его папу Андрея посадили в тюрьму на 3 года. Женщина осталась без работы и без средств к существованию. Пять лет назад некто Лисов предложил им купить недорогую квартиру в Щербинке, якобы по программе "Молодая семья".

2 миллиона 400 тысяч Андрей Кислухин передал аферисту Лисову наличными, прямо на Новорижском шоссе. Уже ясно, что это была плата за липовый договор соцнайма.

- Нам сказали, что программа "Молодая семья", - говорит Наталья Кислухина.

- А вы квартиру смотрели?

- Потом уже смотрели.

- То есть, вы отдали деньги и квартиру не смотрели?

- Нет

- А почему?

- Так договорились.

Дело в том, что мы доверчивые, мы были настолько рады, что в половину стоимости почти это получается", - говорит мать Андрея Кислухина.

Теперь им, скорее всего, грозит выселение из квартиры на улицу.

Адвокаты и родственники осужденных уверяют, что никакого намеренного мошенничества не было, они просто в силу юридической неграмотности не знали, что делают что-то незаконное. Точку в этом деле ставить рано — впереди месяцы апелляций и кассаций в судебных инстанциях.