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На Украине началась масштабная конфискация жилья за неуплату услуг ЖКХ

10:19 5.10.2016
Фото с сайта odnarodyna.org
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Лидер фракции «Батькивщина» в украинской Верховной Раде Юлия Тимошенко призвала коллег-депутатов посвятить пленарное заседание Рады 6 октября принятию законопроекта о запрете конфискации жилья граждан Украины за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Началась масштабная конфискация жилья за неуплату жилищно-коммунальных услуг», - сказала она, заявив, что получает тысячи писем с жалобами из-за подобных случаев.

Ранее соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. В пояснительной записке к документу говорится, что рост тарифов на услуги ЖКХ и одновременное снижение уровня доходов украинцев приводят к увеличению долгов за оплату этих услуг, пишет Newsru.com.

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются уже второй год подряд. С 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, на горячую воду - на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия - на 70%.

Верховная рада Украины 2 июня 2016 года приняла закон «Об исполнительном производстве», который предполагает создание института частных исполнителей. О возможных рисках данного закона для украинского общества предупреждали украинские эксперты и представители оппозиции.

Как заявляла ранее Тимошенко, в условиях слабой защиты прав граждан со стороны государства он может дать зеленый свет попыткам незаконного завладения имуществом. Эксперты также указывают на то, что угрозу представляет и факт отсутствия детального описания механизма работы, а также четкой дисциплинарной, гражданской и уголовной ответственности частных исполнителей в случае неправомочных действий. 

Темы: Украина, Жилищно-коммунальное хозяйство в мире, Недвижимость
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 13:53
антиантиантик

Если у человека долги 25000 рублей за коммуналку,надо ли его вести в суд,чтобы принудить заплатить?Именно от такой суммы на Украине начинают дергать должников.И если должник все равно не платит,то тогда квартиру берут под арест и продают за долги.Погашают долг и остаток отдают владельцу.Вроде все честно.А как по вашему надо поступать?
05.10.2016, 13:51
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Вот ватнику радости - полные штаны!
05.10.2016, 13:35
?

Т.е. можно не платить и потреблять бесплатно бесконечно?Именно так должники и поступают.Знают,что их выселять не будут и накапливают долги годами!А через 3 года долги сгорают по сроку давности.
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