На Украине началась масштабная конфискация жилья за неуплату услуг ЖКХ

Лидер фракции «Батькивщина» в украинской Верховной Раде Юлия Тимошенко призвала коллег-депутатов посвятить пленарное заседание Рады 6 октября принятию законопроекта о запрете конфискации жилья граждан Украины за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Началась масштабная конфискация жилья за неуплату жилищно-коммунальных услуг», - сказала она, заявив, что получает тысячи писем с жалобами из-за подобных случаев.

Ранее соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. В пояснительной записке к документу говорится, что рост тарифов на услуги ЖКХ и одновременное снижение уровня доходов украинцев приводят к увеличению долгов за оплату этих услуг, пишет Newsru.com.

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются уже второй год подряд. С 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, на горячую воду - на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия - на 70%.

Верховная рада Украины 2 июня 2016 года приняла закон «Об исполнительном производстве», который предполагает создание института частных исполнителей. О возможных рисках данного закона для украинского общества предупреждали украинские эксперты и представители оппозиции.

Как заявляла ранее Тимошенко, в условиях слабой защиты прав граждан со стороны государства он может дать зеленый свет попыткам незаконного завладения имуществом. Эксперты также указывают на то, что угрозу представляет и факт отсутствия детального описания механизма работы, а также четкой дисциплинарной, гражданской и уголовной ответственности частных исполнителей в случае неправомочных действий.