Минфин предложил ввести налог на неоформленную недвижимость

Министерство финансов планирует взимать налог на имущество с владельцев земли, которые построили на своих участках здания, но не оформили их в собственность. Такое предложение, пишет «Коммерсант», содержится в «Основных направлениях налоговой политики на 2017–2019 годы», подготовленных Минфином.

В настоящий момент, сообщает издание, без регистрации права собственности начислять налог нельзя, до завершения строительства строение не считается имуществом, а регулирование сроков стройки невозможно.

Источник «Коммерсанта», знакомый с предложением Минфина, отметил, что у инициативы есть существенный недостаток — платить налог может только собственник. Но формально собственник недвижимости на участке и собственник земли могут быть разными. Кроме того, в настоящее время наличие недостроенного с правовой точки зрения сооружения Росреестр может обнаружить только случайно. Исправить ситуацию, отмечает издание, могла бы регистрация начала стройки.

«Идея обложения такой недвижимости давно витает в воздухе, но нет ясности, как будет осуществляться начисление и взимание налога», — говорит руководитель проектов АКГ «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов. Ситуацию усложняет необходимость оценки, особенно недостроя.

По данным Минфина, которые приводит «Коммерсант», на 4,4 миллиона участках, выделенных физическим лицам для индивидуального жилищного строительства, нет зарегистрированных зданий. В Росреестре, в свою очередь сообщили, что на начало 2016 года доля объектов капитального строительства, в отношении которых нет данных о правообладателях, составляла 38 процента.