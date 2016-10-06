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Минфин предложил ввести налог на неоформленную недвижимость

09:31 6.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство финансов планирует взимать налог на имущество с владельцев земли, которые построили на своих участках здания, но не оформили их в собственность. Такое предложение, пишет «Коммерсант», содержится в «Основных направлениях налоговой политики на 2017–2019 годы», подготовленных Минфином.

В настоящий момент, сообщает издание, без регистрации права собственности начислять налог нельзя, до завершения строительства строение не считается имуществом, а регулирование сроков стройки невозможно.

Источник «Коммерсанта», знакомый с предложением Минфина, отметил, что у инициативы есть существенный недостаток — платить налог может только собственник. Но формально собственник недвижимости на участке и собственник земли могут быть разными. Кроме того, в настоящее время наличие недостроенного с правовой точки зрения сооружения Росреестр может обнаружить только случайно. Исправить ситуацию, отмечает издание, могла бы регистрация начала стройки.

«Идея обложения такой недвижимости давно витает в воздухе, но нет ясности, как будет осуществляться начисление и взимание налога», — говорит руководитель проектов АКГ «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов. Ситуацию усложняет необходимость оценки, особенно недостроя.

По данным Минфина, которые приводит «Коммерсант», на 4,4 миллиона участках, выделенных физическим лицам для индивидуального жилищного строительства, нет зарегистрированных зданий. В Росреестре, в свою очередь сообщили, что на начало 2016 года доля объектов капитального строительства, в отношении которых нет данных о правообладателях, составляла 38 процента.

Темы: Налогообложение в России, Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 12:16
Трезвый

Если минфин предложит прогрессивную шкалу налогов на доходы и роскошь,то не будет необходимости обкладывать налогами фундаменты недостроя и собачьи будки при них.Впрочем налог на излишки это из области фантастики так как пчелы не борются с медом.Снижение реальной пенсии и объема зарплаты уже идет давно и видимо этих денег не хватает на офшоры и закупки американской туалетной бумаги.
06.10.2016, 12:12
ну

кушать-то чиновникам надо. Правда, наблюдающий аппарат потратит больше, чем соберет... но это им не важно. Государство доплатит им зарплатки. Из нашего же кармана.
06.10.2016, 12:09
мде

огородные товарищества не ИЖС...
Пусть дворцы обкладывают... все, что свыше 200 м.
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