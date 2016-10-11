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Правительство выбрало самые благоустроенные города России

13:58 11.10.2016
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ подвело итоги ежегодного конкурса на звание «Самого благоустроенного городского (сельского) поселения России».

Первое место в конкурсе занял Ставрополь, сообщается на сайте правительства. Второе место разделили Уфа и Хабаровск. Третье место досталось Красноярску.

Ставрополь побеждал в конкурсе на звание «Самого благоустроенного города России» в 2014 году. В 2015 году первое место в этом конкурсе занял Краснодар.

Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий.

Конкурс на самое благоустроенное городское (сельское) поселение России проводится с 1997 года. Победители конкурса определяются в шести категориях. Итоги конкурса в первой категории — города, являющиеся административными центрами субъектов РФ, — подводит правительство РФ, в остальных категориях — Минстрой.

Темы: Россия, Благоустройство городской среды, Рейтинги, Правительство России
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 16:31
Зоя

Единственный по-настоящему благоустроенный город в России - Кремль.
Там нет бомжей и безработных, там отменное мед.обслуживание, там огромные зарплаты и много привилегий.
Все остальные города в сравнении с Кремлем - голытьба.
11.10.2016, 15:12
пол.инета

Ностальгия.Когда-то наш маленький городок занимал верхние строчки в рейтинге по благоустройству и чистоте в Северо-западном округе.Был одним из самых перспективных.Сейчас работы нет,народ еле выживает.Численность населения резко сократилась.И никаких перспектив.
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