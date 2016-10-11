Правительство выбрало самые благоустроенные города России

Правительство РФ подвело итоги ежегодного конкурса на звание «Самого благоустроенного городского (сельского) поселения России».

Первое место в конкурсе занял Ставрополь, сообщается на сайте правительства. Второе место разделили Уфа и Хабаровск. Третье место досталось Красноярску.

Ставрополь побеждал в конкурсе на звание «Самого благоустроенного города России» в 2014 году. В 2015 году первое место в этом конкурсе занял Краснодар.

Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий.

Конкурс на самое благоустроенное городское (сельское) поселение России проводится с 1997 года. Победители конкурса определяются в шести категориях. Итоги конкурса в первой категории — города, являющиеся административными центрами субъектов РФ, — подводит правительство РФ, в остальных категориях — Минстрой.