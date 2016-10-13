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Россияне получают из налоговой уведомления на огромные суммы

11:02 13.10.2016
Федеральная налоговая служба РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Федеральная налоговая служба РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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С начала октября россияне стали получать налоговые уведомления на недвижимость — с шокирующими суммами. Особенно не повезло жителям Тамбова. В их квитанциях суммы доходят до 40 тысяч рублей.

Как это получилось, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Светлана Нащёкина: «Например, одна жительница Тамбова получила налоговое уведомление на 38 тыс. рублей за свою квартиру стоимостью в 2,6 млн рублей. Если ранее налог на недвижимость тамбовчане платили по оценке БТИ, то теперь базой для определения размера налога является кадастровая стоимость недвижимости, которая в разы выше по сравнению с БТИ».

Решение о значительном повышении с 1 января 2015 года налога на имущество физических лиц приняла Тамбовская Городская Дума.

«Так, для жилой недвижимости стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей действует ставка 0,7 %. Для квартир дороже 2,5 млн рублей – 1,5 %. Эта ставка даже больше, чем для жителей столицы», – рассказывает Светлана Нащёкина.

Сейчас жители Тамбова намерены провести акцию протеста против такого подхода к формированию налоговой политики. Она направлена против населения, считают тамбовчане.

Темы: Россия, Налогообложение в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 13:32
Ося

Вам товарищ - Тамбовский волк!..
13.10.2016, 13:16
Европеец

Хорошо вас прижали.
За квартиру ценой в 37.000 евро в Тамбове 500 евро налога в год.
Я плачу за квартиру 140.000 евро в столице страны в Зап.Европе за год около 100 евро.
13.10.2016, 13:16
Не понять где Родина, а где мать....

В былые времена заклейменные Солженицыным, Тамбовский горком был бы уже расстрелян. Но мы не будем возвращаться к прошлому и до первого декабря ( напоминания в Москве уже расклеены во всех подъездах )заплатим Медведеву Д.А. с его воробышками налоги потому, что у него денег нет. Можно подумать нам их некуда девать !
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