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Причины и последствия жилищно-коммунального кризиса

11:38 16.10.2016 , Михаил Делягин
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Спасение людей из аварийного жилья невозможно без возвращения государства на службу народу

Людоедские либеральные реформы в России привели к массовому разрушению жилья. Так, общая площадь ветхого жилья выросла с 28,9 млн кв.м. в 1990 году в РСФСР до 56,1 млн, в 2000 году и 84,0 млн кв.м. в 2007 году. К началу 2015 года площадь ветхого жилья сократилась до 69,5 млн кв.м., — однако это произошло за счет не только массового жилищного строительства, но и превращения ветхого жилья в аварийное. Следует подчеркнуть: то, что аварийное жилье, в принципе не приспособлено для проживания, в повседневной жизни означает ежедневный смертельный риск для его обитателей, так как оно, строго говоря, может рухнуть и убить их в любой момент.

Площадь аварийного жилья в РСФСР в 1990 году составляла лишь 3,3 млн.кв.м.; в 2000 году она составила 9,5 млн., в 2007 — 15,1 млн., на начало 2015 года — 23,8 млн.кв.м. Общий рост превысил 7 раз.

Площадь ветхого и аварийного жилья на начало 2015 года превысила общий ввод жилья в этом году (83,8 млн.кв.м.), — а ведь на переселение людей направляется лишь ничтожная часть построенного жилья: основная часть идет на улучшение жилищных условий незначительной обеспеченной части общества и на спекулятивные вложения денег.

Существенно, что приведенные данные являются частичными, о чем честно предупреждает Росстат: всеобъемлющим учетом ветхого и даже аварийного жилья либеральное правительство Медведева предусмотрительно не занимается.

Если в 1990 году жилищные условия в РСФСР улучшило за счет государства 1,3 млн семей, то в 2000 году — 253 тыс., в 2013 — 153 тыс., а в 2015 — лишь 135 тыс. Общее число семей, улучшающих жилищные условия при поддержке государства, сократилось почти в 10 раз.

При этом в 1990 году на учете с правом улучшения жилищных условий стояло 10 млн. семей, а в 2015 — 2,6 млн. Превышение числа семей-«очередников» над числом улучшающих свои жилищные условия выросло с 7,7 до 19,3 раза: жилье стало фактически недоступным.

По программе правительства Медведева в 2014—2017 годах из аварийного жилья общей площадью 11,4 млн кв.м. следует отселить около 777 тыс.чел. Эта программа действительно претворяется в жизнь и действительно является самой масштабной в этой сфере за всю четверть века национального предательства (или, как это время еще называют, «независимости России» — от здравого смысла, прогресса и благополучия), однако простое сопоставление с масштабами аварийного жилья (которое постоянно пополняется разрушающимся ветхим) показывает, что предусмотренных объемов совершенно недостаточно для решения проблемы.

По официальной версии, к концу 2017 года будет расселено все аварийное жилье по состоянию на 2012 год, — однако за эти пять лет естественное разрушение обслуживаемых коммунальными монополиями зданий обеспечит значительный прирост «нового» аварийного жилья.

И действительно, начало реализации этой программы не сократило площадь аварийного жилья, а всего лишь остановило ее нарастание: на начало 2015 года она осталась на том же чудовищно высоком уровне, что и на начало 2014 года.

Существенной стороной проблемы является введение в строй нового жилья столь низкого качества, что оно в момент заселения жильцов уже является по сути (но, разумеется, не признается таковым формально) ветхим, а то и аварийным. О примерах этого пишут со всей страны (например, из сочинского района «Веселый», дом 23 по улице Худякова, или из прогремевшей на всю Россию по Первому каналу Калининградской области), — но государство по-прежнему блистательно самоустраняется от решения этой важнейшей проблемы, перекладывая ее на губернаторов, мэров и разного рода официальных общественников.

В этом заключается одна из причин жилищно-коммунального кризиса: преодолеть его можно лишь единой общегосударственной политикой. Перекладывание ответственности за жизнь людей даже на региональные (а в основном и вовсе на местные) власти оборачивается не столько анекдотическими ситуациями (когда сборы на капремонт одного квадратного метра отличаются в весьма близких по всем показателям Москве и Санкт-Петербурге в 7,5 раз), сколько разрушением повседневной жизни людей и ликвидацией России как единого социального пространства.

Вторая причина кризиса ЖКХ заключается в принципиальной ориентации государства не на служение народу, а на организацию его переработки в прибыли и сверхприбыли. В рамках этого подхода существование нормального цивилизованного ЖКХ невозможно в принципе, так как требует постоянных вложений средств, окупаемых не в рамках отдельных фирм, а лишь в масштабах всего общества в целом. В этом отношении ЖКХ как социальная инфраструктура не отличается от других инфраструктурных отраслей естественных (то есть технологически обусловленных) монополий.

Программа Медведева по переселению жителей аварийного жилья с исчерпывающей убедительностью доказывает, что оздоровление жилищно-коммунальной сферы без кардинального оздоровления государства и возвращения его на службу народу невозможно в принципе.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Жилищное строительство в России, Недвижимость, Рынок недвижимости в России
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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16.10.2016, 12:45
сын лекальщика

они забыли, что СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ это художественное произведение сдобренное афоризмами и выкаченное на экраны, а не документальный фильм.
16.10.2016, 12:45
Василий

"Людоедские либеральные реформы в России привели к массовому разрушению жилья"
"...оздоровление жилищно-коммунальной сферы без кардинального оздоровления государства и возвращения его на службу народу невозможно в принципе."
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Исходя из того что до либералов у власти была КПСС-то логично предполагать что именно тогда государство служило народу. Это не так. Проблема жилья была не менее остра. Халуп, считающихся жильем было так же много. Миллионы бараков ,миллионы халуп построенных самими пролетариями и их братьями-крестьянами. В очередь на жилье ставили только если площадь жилья на душу была менее 5 кв.м. То есть проживая втроём в однушке с жилой площадью 18 метров -ты должен был вот так, друг на друге, жить всю жизнь . И это считалось неплохим вариантом,если ты жил в панельном или кирпичном доме.
Мы жили вчетвером в избушке 22 кв. м. с печным отоплением. И это тоже было обычным вариантом. Строиться было неимоверно тяжело -при комуняках всё было в дефиците -и кирпич и кровля и дерево.
Я ,женившись ,из-за отсутствия жилья подался в г.Сургут -на комсомольскую стройку. Со мной стройтрест заключил типовой договор-где мою семью обязывались обеспечить жильём . Но это было враньё. Пролетариям давали только койко-место. И там с Сургуте я увидел удивившую меня вещь -вроде бы север, морозы -и жильё должно быть основательней-нет! Тысячи дощатых обшитых рубероидом халуп, называемых балОк. Я тоже пожил в таком- зимой на полу замерзала вода. Квартиру ждал 11 лет.
16.10.2016, 12:20
Сын кухарки

Все либиралы пытаются ссылаться на "Собачье сердце" Булгакова. Только они не совсем понимают, на что они ссылаются. Нужно их отослать в ту эпоху.
Да собственно и не зачем, я прекрасно помню, что в 1966 г. часть народа жила в бараках и подвалах. Все удобства вне жилья. На 10-12 м кв. - по 6-7 человек.
К 80-м годам, всё это убожество более или менее снесли. Теперь то куда пересилили людей в то время, называют "ХРУЩЕБЫ".
А теперь, нонечная власть не в силах поддерживать даж коммунальные сети. Выживайте как могёте, нам тут без вас тесно!
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