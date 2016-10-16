Причины и последствия жилищно-коммунального кризиса

Спасение людей из аварийного жилья невозможно без возвращения государства на службу народу

Людоедские либеральные реформы в России привели к массовому разрушению жилья. Так, общая площадь ветхого жилья выросла с 28,9 млн кв.м. в 1990 году в РСФСР до 56,1 млн, в 2000 году и 84,0 млн кв.м. в 2007 году. К началу 2015 года площадь ветхого жилья сократилась до 69,5 млн кв.м., — однако это произошло за счет не только массового жилищного строительства, но и превращения ветхого жилья в аварийное. Следует подчеркнуть: то, что аварийное жилье, в принципе не приспособлено для проживания, в повседневной жизни означает ежедневный смертельный риск для его обитателей, так как оно, строго говоря, может рухнуть и убить их в любой момент.

Площадь аварийного жилья в РСФСР в 1990 году составляла лишь 3,3 млн.кв.м.; в 2000 году она составила 9,5 млн., в 2007 — 15,1 млн., на начало 2015 года — 23,8 млн.кв.м. Общий рост превысил 7 раз.

Площадь ветхого и аварийного жилья на начало 2015 года превысила общий ввод жилья в этом году (83,8 млн.кв.м.), — а ведь на переселение людей направляется лишь ничтожная часть построенного жилья: основная часть идет на улучшение жилищных условий незначительной обеспеченной части общества и на спекулятивные вложения денег.

Существенно, что приведенные данные являются частичными, о чем честно предупреждает Росстат: всеобъемлющим учетом ветхого и даже аварийного жилья либеральное правительство Медведева предусмотрительно не занимается.

Если в 1990 году жилищные условия в РСФСР улучшило за счет государства 1,3 млн семей, то в 2000 году — 253 тыс., в 2013 — 153 тыс., а в 2015 — лишь 135 тыс. Общее число семей, улучшающих жилищные условия при поддержке государства, сократилось почти в 10 раз.

При этом в 1990 году на учете с правом улучшения жилищных условий стояло 10 млн. семей, а в 2015 — 2,6 млн. Превышение числа семей-«очередников» над числом улучшающих свои жилищные условия выросло с 7,7 до 19,3 раза: жилье стало фактически недоступным.

По программе правительства Медведева в 2014—2017 годах из аварийного жилья общей площадью 11,4 млн кв.м. следует отселить около 777 тыс.чел. Эта программа действительно претворяется в жизнь и действительно является самой масштабной в этой сфере за всю четверть века национального предательства (или, как это время еще называют, «независимости России» — от здравого смысла, прогресса и благополучия), однако простое сопоставление с масштабами аварийного жилья (которое постоянно пополняется разрушающимся ветхим) показывает, что предусмотренных объемов совершенно недостаточно для решения проблемы.

По официальной версии, к концу 2017 года будет расселено все аварийное жилье по состоянию на 2012 год, — однако за эти пять лет естественное разрушение обслуживаемых коммунальными монополиями зданий обеспечит значительный прирост «нового» аварийного жилья.

И действительно, начало реализации этой программы не сократило площадь аварийного жилья, а всего лишь остановило ее нарастание: на начало 2015 года она осталась на том же чудовищно высоком уровне, что и на начало 2014 года.

Существенной стороной проблемы является введение в строй нового жилья столь низкого качества, что оно в момент заселения жильцов уже является по сути (но, разумеется, не признается таковым формально) ветхим, а то и аварийным. О примерах этого пишут со всей страны (например, из сочинского района «Веселый», дом 23 по улице Худякова, или из прогремевшей на всю Россию по Первому каналу Калининградской области), — но государство по-прежнему блистательно самоустраняется от решения этой важнейшей проблемы, перекладывая ее на губернаторов, мэров и разного рода официальных общественников.

В этом заключается одна из причин жилищно-коммунального кризиса: преодолеть его можно лишь единой общегосударственной политикой. Перекладывание ответственности за жизнь людей даже на региональные (а в основном и вовсе на местные) власти оборачивается не столько анекдотическими ситуациями (когда сборы на капремонт одного квадратного метра отличаются в весьма близких по всем показателям Москве и Санкт-Петербурге в 7,5 раз), сколько разрушением повседневной жизни людей и ликвидацией России как единого социального пространства.

Вторая причина кризиса ЖКХ заключается в принципиальной ориентации государства не на служение народу, а на организацию его переработки в прибыли и сверхприбыли. В рамках этого подхода существование нормального цивилизованного ЖКХ невозможно в принципе, так как требует постоянных вложений средств, окупаемых не в рамках отдельных фирм, а лишь в масштабах всего общества в целом. В этом отношении ЖКХ как социальная инфраструктура не отличается от других инфраструктурных отраслей естественных (то есть технологически обусловленных) монополий.

Программа Медведева по переселению жителей аварийного жилья с исчерпывающей убедительностью доказывает, что оздоровление жилищно-коммунальной сферы без кардинального оздоровления государства и возвращения его на службу народу невозможно в принципе.