Ремонт дома в условиях кризиса: как опознать китайский товар

Многие люди даже в кризис не отказываются от ремонта, они стараются оптимизировать свои расходы на строительные материалы, более внимательно выбирают товары, стараются делать покупки во время акций и распродаж

При этом россияне стремятся сэкономить на всех категориях товаров без исключения. Наиболее явное падение — на 14% продемонстрировали черновые материалы. Это связано с тем, что клиенты предпочитают покупать квартиры с готовым капитальным ремонтом.

Характерно, что растет емкость рынка DIY (Do It Yourself — «Сделай сам») Москвы и Московской области по сравнению с общей емкостью рынка России, и за последние 10 лет она увеличилась с 25% до 33% в 2015 году. По данным Федеральной службы государственной статистики, на сегодняшний день 5% розничного товарооборота в Москве приходится на ассортимент DIY, и по прогнозу компании «Каширский Двор» данный сегмент будет расти быстрее потребительского рынка.

Из-за изменения курса у поставщиков импортных товаров цены увеличились минимум на 30%, так как для них подорожали как сами товары, так и доставка. В связи с этой ситуацией в наиболее выгодном положении оказались те компании, которые открыли производство в России до начала кризиса и успели закупить запчасти и оборудование по старому курсу. Это позволило им сократить издержки на 10-15%, в то время как количество отечественных производителей существенно увеличилось. Эти факторы помогли сдержать рост цен для потребителя. Больше всего по сравнению с концом 2014 года — началом 2015 года выросло количество дверей отечественного производства: с 40% до 90%. На 20% увеличилась доля произведенной в России плитки, камня и керамогранита, на 10% — доля лакокрасочных материалов.

Международные компании, которые открывают производство в нашей стране или на территории стран бывшего СНГ, сохраняют единые стандарты для всех своих заводов, поэтому качество продукции не зависит от страны-производителя. В качестве примера можно привести завод Knauf в Красногорске или предприятие компании Italon в Ступино.

Однако нельзя сказать, что сейчас наблюдается бум на открытие заводов в России, скорее, те компании, которые ранее планировали запустить здесь производство, это сделали.

Не секрет, что произошло сильное снижение доли иностранных инвестиций в экономику РФ в первом полугодии 2016 года. Международные компании с осторожностью относятся к инвестиционным проектам в России и предпочитают занимать выжидательную позицию.

Некоторые заводы перевели производство лишь частично. Так, по словам руководителя отдела закупок компании «Аура Сити» Андрея Королева, декоративный свет идет в Россию из Китая, однако в нашей стране открываются производства, занимающиеся сборкой осветительных приборов. Благодаря этому компании могут удешевить производство и, соответственно, снизить ценник. Кстати, Королев дает интересный совет, как проверить, поставляется ли продукция из Китая: «Средний период доставки контейнера в РФ из Китая — 45 дней. Если вы запрашиваете специальное изготовление товара, которого нет на складе в Москве, и вам говорится цифра, в которой заложено производство и доставка за период в 45 дней — продукцию делают в Китае.

Второй способ проверки — запросить специзготовление в декабря–январе, чтобы доставка выпала на китайский Новый год. В этот период в течение нескольких месяцев зимой в Китае ничего, включая доставку и таможню, не работает. Если дата готовности на российском складе приходится на середину апреля, что попадает на конец китайского Нового года плюс 45 дней, производителем точно является Китай!»

В целом тенденции в сфере строительных и отделочных материалов, которые существуют на российском рынке, пришли к нам из Европы. Процесс их культурной адаптации обычно занимает несколько лет, поэтому если следить за европейскими трендами, можно предсказать, какие товары и отделка вскоре станут популярными в России.

Например, сегодня в России начал набирать обороты тренд на экологичность: люди стали отдавать предпочтение пробковым и деревянным покрытиям, деревянным стеклопакетам, натуральным обоям и так далее. Например, если раньше существовала тенденция заменять старые деревянные окна на пластиковые, то сегодня россияне делают выбор в пользу деревянных рам, которые являются более экологичными.

В следующем году эта тенденция останется актуальной, также, скорее всего, россияне станут больше внимания уделять экономии энергии, уже сегодня во многих квартирах стоят энергосберегающие лампы. Вместе с новыми средствами освещения появляются новые варианты его использования. Сегодня свет выполняет функцию не только освещения, но и декора: с помощью подсветки стен создаются рисунки, световые решения используются для разделения комнаты на зоны вместо тяжелых перегородок. Постепенно происходит уход от центрального освещения в пользу нескольких разных источников света.

В Европе существует интересная ниша садовых товаров: на улицах продают цветы, горшки, удобрения и так далее. Для нашего рынка данный вид уличной торговли не подходит, в том числе из-за разницы в климате и менталитете.

Однако тенденция к увеличению продаж группы товаров для сада существует, в том числе и потому, что за последний год россияне стали больше времени проводить на своих дачных участках. Сегодня даже в условиях кризиса многие задумываются о приобретении собственного дома, люди ищут максимально комфортные для себя варианты проживания.

Автор: Ольга Карпинская, заместитель директора по маркетингу компании «Каширский Двор»