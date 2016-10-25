Министр ЖКХ Амурской области отличился очередным непопулярным решением

Правительство Амурской области решило увеличить тариф на капитальный ремонт



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Индексация коммунальной услуги стала еще одной непопулярной мерой со стороны министерства ЖКХ под управлением Сергея Гордеева.

В 2017 году плата за капремонт составит 7,9 руб. за 1 кв. м., повышение обгоняет инфляцию более чем в 3 раза. По словам Гордеева, увеличение замороженного тарифа – необходимость, сообщает ИА «Порт Амур» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. В последний раз стоимость услуги изменялась в 2014 году – в сторону уменьшения.

Тариф был снижен после назначения Гордеева на пост министра, что специалисты посчитали популизмом. Однако собираемость оставалась на низком уровне. В январе и феврале этого года жителями было внесено только 74,9% от начисленных средств. При этом граждане продолжают подавать иски в суды, оспаривая законность взимания с них платы за капремонт.

Есть к министерству претензии и по реализации программы из ветхого жилья. 70% нуждающихся вынуждены ждать своей очереди на переселение, оставаясь в аварийных квартирах, в которых проживать небезопасно. Представители «Фонда содействия реформированию ЖКХ» предполагают, что в график Амурская область не уложится. В правительстве оправдывают срыв программы переселения тяжелым финансовым положением региона.

По информации в СМИ, в жилье было отказано и семье пенсионеров из Зейского района, как позднее установил суд, незаконно. Сообщается, что граждане могли претендовать на субсидию как выезжающие с Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. В министерство ЖКХ Амурской области были направлены документы для выдачи жене жилищного сертификата. Вероятно, из-за бюрократической проволочки ведомство отказало паре в социальных выплатах: выяснилось, что заявление для участия в программе подавал супруг получательницы сертификата.

Благовещенский городской суд поддержал иск гражданки к министерству ЖКХ и постановил, что ведомство должно выдать ей сертификат на жилье.

Сергей Гордеев прошел значительный путь в сфере ЖКХ – от старшего машиниста котельного оборудования до профильного министра. Однако по духу оказался ближе к чиновникам, чем к обычным гражданам. Ничем другим поток нареканий со стороны жителей региона к работе министерства под его руководством объяснить нельзя.