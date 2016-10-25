]]> ]]>
Главная Недвижимость Закон и право

Министр ЖКХ Амурской области отличился очередным непопулярным решением

19:21 25.10.2016

Правительство Амурской области решило увеличить тариф на капитальный ремонт


© KM.RU

Индексация коммунальной услуги стала еще одной непопулярной мерой со стороны министерства ЖКХ под управлением Сергея Гордеева.

В 2017 году плата за капремонт составит 7,9 руб. за 1 кв. м., повышение обгоняет инфляцию более чем в 3 раза. По словам Гордеева, увеличение замороженного тарифа – необходимость, сообщает ИА «Порт Амур» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. В последний раз стоимость услуги изменялась в 2014 году – в сторону уменьшения.

Тариф был снижен после назначения Гордеева на пост министра, что специалисты посчитали популизмом. Однако собираемость оставалась на низком уровне. В январе и феврале этого года жителями было внесено только 74,9% от начисленных средств. При этом граждане продолжают подавать иски в суды, оспаривая законность взимания с них платы за капремонт.

Есть к министерству претензии и по реализации программы из ветхого жилья. 70% нуждающихся вынуждены ждать своей очереди на переселение, оставаясь в аварийных квартирах, в которых проживать небезопасно. Представители «Фонда содействия реформированию ЖКХ» предполагают, что в график Амурская область не уложится. В правительстве оправдывают срыв программы переселения тяжелым финансовым положением региона.

По информации в СМИ, в жилье было отказано и семье пенсионеров из Зейского района, как позднее установил суд, незаконно. Сообщается, что граждане могли претендовать на субсидию как выезжающие с Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. В министерство ЖКХ Амурской области были направлены документы для выдачи жене жилищного сертификата. Вероятно, из-за бюрократической проволочки ведомство отказало паре в социальных выплатах: выяснилось, что заявление для участия в программе подавал супруг получательницы сертификата.

Благовещенский городской суд поддержал иск гражданки к министерству ЖКХ и постановил, что ведомство должно выдать ей сертификат на жилье.

Сергей Гордеев прошел значительный путь в сфере ЖКХ – от старшего машиниста котельного оборудования до профильного министра. Однако по духу оказался ближе к чиновникам, чем к обычным гражданам. Ничем другим поток нареканий со стороны жителей региона к работе министерства под его руководством объяснить нельзя.  

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ, Амурская область, Недвижимость
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.