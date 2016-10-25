«Роснефть» попросила в аренду дворец Романовых под Санкт-Петербургом

Компания «Роснефть» попросила сдать ей в долгосрочную аренду дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Санкт-Петербургом. Письмо с такой просьбой, как стало известно «Ведомостям», направили президенту РФ Владимиру Путину глава «Роснефти» Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский.

В настоящий момент, говорится в письме, с содержанием которого ознакомилось издание, «Ропша» находится в управлении Государственного музея-заповедника «Петергоф». Бюджет музея ограничен, потому он не может самостоятельно профинансировать воссоздание дворцово-паркового комплекса.

Предполагается, что в аренду будут переданы участок земли и строения, говорится в письме. По данным Росреестра, площадь парка составляет более 389 тысяч квадратных метров.

По словам источника в правительстве Ленинградской области, планируется, что «Роснефть» вложит собственные средства в реставрацию дворца. После завершения работ компания будет использовать его для собственных нужд, но дворец смогут посещать группы туристов.

Гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая весной 2016 года оценивала стоимость восстановления Ропщинского дворца более чем в пять миллиардов рублей. Планы «Роснефти» взять дворец в аренду руководство музея пока не прокомментировало.