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«Роснефть» попросила в аренду дворец Романовых под Санкт-Петербургом

09:35 25.10.2016
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Компания «Роснефть» попросила сдать ей в долгосрочную аренду дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Санкт-Петербургом. Письмо с такой просьбой, как стало известно «Ведомостям», направили президенту РФ Владимиру Путину глава «Роснефти» Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский.

В настоящий момент, говорится в письме, с содержанием которого ознакомилось издание, «Ропша» находится в управлении Государственного музея-заповедника «Петергоф». Бюджет музея ограничен, потому он не может самостоятельно профинансировать воссоздание дворцово-паркового комплекса.

Предполагается, что в аренду будут переданы участок земли и строения, говорится в письме. По данным Росреестра, площадь парка составляет более 389 тысяч квадратных метров.

По словам источника в правительстве Ленинградской области, планируется, что «Роснефть» вложит собственные средства в реставрацию дворца. После завершения работ компания будет использовать его для собственных нужд, но дворец смогут посещать группы туристов.

Гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая весной 2016 года оценивала стоимость восстановления Ропщинского дворца более чем в пять миллиардов рублей. Планы «Роснефти» взять дворец в аренду руководство музея пока не прокомментировало.

Темы: Санкт-Петербург, ОАО «НК «Роснефть», Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 12:35
секвестр

Да он их уже сколько построил. Мысли теперь о "возвышенном". Только страна и люди в размышлениях отсутствуют.
25.10.2016, 12:27
Павел__

А вдруг у "Авроры" еще "есть порох в пороховницах"?
Так что боятся, гниды, гнилые (цензоред), просто боятся.
25.10.2016, 12:20
Юрий СПб

Встречное предложение : Пусть дядька-Сечин за свой счёт эквивалентный дворец построит, мест полным-полно. Давно пора возрождать почин Петра-Великого.
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