ЖКХ Амурской области: грабительские тарифы и холодные батареи

Жалоб от жителей Амурской области в начале отопительного сезона так много, что властям пришлось организовать специальную «горячую линию» для решения проблем теплоснабжения региона

Губернатор Приамурья Александр Козлов подписал постановление о повышении платы за капитальный ремонт. С 2017 года тариф за капитальный ремонт общего имущества в Амурской области вырастет с 6,5 до 7,9 рублей за квадратный метр. Повышение тарифа власти обосновали ростом цен на материалы и строительные работы.

Однако жители региона считают завышенными даже старые тарифы. Высокая плата за услуги ЖКХ вынуждает некоторых из них оставаться в аварийном жилье с малой площадью, вместо того чтобы переехать в новое и просторное жилье. Так произошло с семьей северян из города Тында Амурской области. Тындинцы отказались от новой трехкомнатной квартиры взамен ветхого жилья из-за того, что она оказалась в два раза больше их старой жилплощади. Следовательно, после переезда плата за ЖКХ тоже выросла практически вдвое. Невероятно, но местным властям пришлось принудить семью «улучшить» жилищные условия только через суд.

Но не только вопросы оплаты «грабительских» тарифов беспокоят жителей Амурской области. Самой насущной проблемой с приходом холодов стало отопление. А точнее, его отсутствие.

Так, из года в год жители села Дроново Благовещенского района, среди которых много стариков и детей, вынуждены мерзнуть в своих квартирах. По словам собственников, отопление в домах здесь появляется только к концу октября, и это несмотря на то, что отопительный сезон в области начинается в сентябре. Жительница одного из домов Вера Карпенко утверждает, что обычно только заявление в прокуратуру частично разрешает проблему, ведь даже зимой в домах температура с трудом достигает отметки в 19 градусов.

В самом Благовещенске тоже не все ладно. Например, жильцы одной из новостроек по улице Шафира до сих пор не могут вселиться в свои новые квартиры, так как тепла и горячей воды там нет до сих пор. Собственница одной из квартир Ирина Васильева комментирует: «Мы не можем приступить к работе. В конце концов дом сдали, а мы снимаем квартиру. Платим деньги за жильё, а своя собственная квартира есть. Но мы не можем делать ремонт. Наши рабочие нам сказали, что мы не будем делать, потому что вся штукатурка отвалится – стены холодные. Надо, чтобы дом прогрелся».

Жалоб от жителей Амурской области в начале отопительного сезона так много, что властям пришлось организовать специальную «горячую линию» для решения проблем теплоснабжения региона. «Горячая» линия для сообщений о холодных батареях - вот такая ирония.

