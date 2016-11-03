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СМИ сообщили о несоответствии поля «Зенит-Арены» требованиям ФИФА

06:24 3.11.2016
Строительство «Зенит-Арены». Фото с сайта wikipedia.org
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Выкатное поле стадиона «Зенит-Арена», строящегося на Крестовском острове Санкт-Петербурга, не соответствует требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.

По информации агентства, ФИФА не устроили показатели вибрации, поэтому на арене не будут проводиться матчи под эгидой организации.

«Инспекторы попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз. Причиной ненормативных вибраций, возможно, стала легкость конструкции выкатного поля, на котором разбит травяной газон», — цитирует Lents.ru источник агентства.

Наличие выкатного поля должно было обеспечить проведение на «Зенит-Арене» массовых концертных или выставочных мероприятий без угрозы футбольному газону.

Окончание строительства арены запланировано на декабрь 2016 года. Возведение объекта началось в 2007 году. Вместимость стадиона составит до 68 тысяч человек на спортивных мероприятиях и до 80 тысяч на развлекательных.

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА, Коммерческая недвижимость в России
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 11:17
Осе

Потому что украли вот и не хватило. Все эти Олимпиады в Сочи ,мундиали, все это придумано для распила чтоб украсть чего-нибудь.
03.11.2016, 11:15
Юрию

Ты либо адвокат? Молодец отличная версия для оправдания. Вот оно оказывается как ФИФА взятки нужны. Тебе бы детективные романы писать.
03.11.2016, 11:00
Остолоп

Разве так встречают инспекции? Учить их некому!
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