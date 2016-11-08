В России может увеличиться налоговая нагрузка на недвижимость

Правительство РФ планирует внести поправки в законодательство о кадастровой оценке. Это может привести к росту налоговой нагрузки на недвижимость, информирует газета "Ведомости", ссылаясь на Минэкономразвития.

Изменения подразумевают, что регионы смогут самостоятельно принимать решение о пересмотре кадастровой стоимости, к которой привязана величина налога на недвижимость. Сейчас действует мораторий на повышение кадастровой оценки до 2020 года.

Предполагается, что субъекты России должны будут дать ответ до 20 декабря 2016 года.

По данным издания, проект пакета поправок уже разработан и направлен на доработку.

По мнению президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, запланированные поправки сводят на нет введенный в июле мораторий на пересмотр кадастровой оценки. Однако в Минэкономразвития отмечают, что изменения не отменяют запрет, так как пересмотр оценки будет возможен только после перехода региона на новую систему и создания государственного оценщика, пишут "Ведомости".