]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

В России может увеличиться налоговая нагрузка на недвижимость

13:32 8.11.2016
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Правительство РФ планирует внести поправки в законодательство о кадастровой оценке. Это может привести к росту налоговой нагрузки на недвижимость, информирует газета "Ведомости", ссылаясь на Минэкономразвития.

Изменения подразумевают, что регионы смогут самостоятельно принимать решение о пересмотре кадастровой стоимости, к которой привязана величина налога на недвижимость. Сейчас действует мораторий на повышение кадастровой оценки до 2020 года.

Предполагается, что субъекты России должны будут дать ответ до 20 декабря 2016 года.

По данным издания, проект пакета поправок уже разработан и направлен на доработку.

По мнению президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, запланированные поправки сводят на нет введенный в июле мораторий на пересмотр кадастровой оценки. Однако в Минэкономразвития отмечают, что изменения не отменяют запрет, так как пересмотр оценки будет возможен только после перехода региона на новую систему и создания государственного оценщика, пишут "Ведомости".

Темы: Налогообложение в России, Недвижимость, Рынок недвижимости в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.11.2016, 20:24
Микс

Чудит правительство: имело к 1988г. нормальную экономику и все спускает ее в унитаз по рецептам неоконсерваторов или неолибералов,, а ведь еще великая депрессия показала, что они не правы. Кстати, помню монетизацию льгот, что приходит в голову: все льготы стали платными,,. а МРОТ не увеличился существенно и откуда в бюджете будут деньги??!!! Потом почитал закон о восстановлении хозяйства после ВОВ сталинского времени и там речь о монетизации экономики, т.е. уходе от натурального хозяйства и росте потреления. Вывод: Сталин создавал платежеспособный спрос, а наши дятлы тянули и тянут соки из населения. Сразу вспомнил Маркса, Энгельса и коммунистов и оказалось они лучше в экономики шарили, чему свидетельство премьерство Примакова,-коммунист а а бизнес накачивал капиталом, т.к. без него бизнес сдохнет, а сейчас типа из экономики лишние деньги убираются, а не пытались развить производство и спрос, чтобы они лишними не были или у нас негласное энное место выше которого нельзя??!!! А медвежонок все волотильностью с экрана матерился в этом и прошлом году, хотя планируй экономику (а не только бюджет по патиссону) и неустойчивости (так матюгальник-волотильность по русски переводится(так понимаю несоответствие спроса и предложения и денежной массы и товаров и услуг, кстати в СССР услуги в ВВП не считали. может так буржуи инфляцию занижают. а ВВП завышают??!!!)) В итоге, а не послать МВФ на х..й а рыжего к стенке??!!!
08.11.2016, 20:10
Микс

А не пытались производство развивать и одновременно платежеспособный спрос?
08.11.2016, 18:22
Виктор

Жуликам всегда будет мало.Грабьте по максиму - может разбудите народ!
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.