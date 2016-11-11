Журналисты обнаружили виллу Порошенко на берегу Средиземного моря

Украинские журналисты обнаружили в Испании виллу, которая оформлена на фирму президента Петра Порошенко.

В передаче «Схемы», созданной журналистами украинского телеканала «Перший» и киевской редакции радиостанции «Свобода», сообщается, что недалеко от испанской Марбельи, на берегу Средиземного моря находится вилла Петра Порошенко, построенная в средиземноморском архитектурном стиле с бассейном, пишет РБК.

По данным СМИ, вилла стоимостью около €4 млн, была приобретена фирмой Порошенко летом 2008 года, когда будущий президент возглавлял Совет Национального банка Украины.

В электронной налоговой декларации Порошенко этой виллы нет. Она не упомянута как объект недвижимости, находящийся в собственности или пользовании. При этом в декларации президента упомянута фирма Feruvita SL, конечным владельцем которой является Порошенко. Именно на нее и записана вилла.

О том, что Порошенко бывает в Испании, в начале этого года сообщало издание «Украинская правда». Оно опубликовало фотографии, на которых было видно, как глава государства заходил в аптеку на юге Испании, а затем уезжал прочь на белом Porsche.

Юристы, опрошенные журналистами, разошлись в ответе на вопрос, требует ли закон упоминать недвижимость, которая принадлежит компаниям, бенефициарами которых являются чиновники. Так, например, главный антикоррупционный эксперт проекта «Реанимационный проект реформ» Дмитрий Котляр уверен, что «если юридическое лицо создано исключительно для того, чтобы владеть имуществом, и оно не ведет хозяйственной деятельности, то такое имущество должно быть указано в декларации как бенефициарная собственность этого субъекта декларирования».

Заместитель председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Радецкий также уверен в том, что чиновник должен указывать все имущество, которое принадлежит ему в том числе через юридическое лицо.