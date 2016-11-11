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Журналисты обнаружили виллу Порошенко на берегу Средиземного моря

13:42 11.11.2016
Испания. Фото с сайта megabook.ru
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Украинские журналисты обнаружили в Испании виллу, которая оформлена на фирму президента Петра Порошенко.

В передаче «Схемы», созданной журналистами украинского телеканала «Перший» и киевской редакции радиостанции «Свобода», сообщается, что недалеко от испанской Марбельи, на берегу Средиземного моря находится вилла Петра Порошенко, построенная в средиземноморском архитектурном стиле с бассейном, пишет РБК.

По данным СМИ, вилла стоимостью около €4 млн, была приобретена фирмой Порошенко летом 2008 года, когда будущий президент возглавлял Совет Национального банка Украины.

В электронной налоговой декларации Порошенко этой виллы нет. Она не упомянута как объект недвижимости, находящийся в собственности или пользовании. При этом в декларации президента упомянута фирма Feruvita SL, конечным владельцем которой является Порошенко. Именно на нее и записана вилла.

О том, что Порошенко бывает в Испании, в начале этого года сообщало издание «Украинская правда». Оно опубликовало фотографии, на которых было видно, как глава государства заходил в аптеку на юге Испании, а затем уезжал прочь на белом Porsche.

Юристы, опрошенные журналистами, разошлись в ответе на вопрос, требует ли закон упоминать недвижимость, которая принадлежит компаниям, бенефициарами которых являются чиновники. Так, например, главный антикоррупционный эксперт проекта «Реанимационный проект реформ» Дмитрий Котляр уверен, что «если юридическое лицо создано исключительно для того, чтобы владеть имуществом, и оно не ведет хозяйственной деятельности, то такое имущество должно быть указано в декларации как бенефициарная собственность этого субъекта декларирования».

Заместитель председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Радецкий также уверен в том, что чиновник должен указывать все имущество, которое принадлежит ему в том числе через юридическое лицо.  

Темы: Испания, Недвижимость, Элитная недвижимость, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 20:20
Арина Радионовна

Так наш и не скрывает, что он Царь. А царю зарплата вообще не положена. И наш царь хоромы да палаты в своём царстве-государстве имеет. А вот Тот говорит, что он Нецарь. И требует зарплату. Но тоже на самом деле хочет быть царём. Ну тогда не понятно, чего хоромы в другом заморском царстве...короче, запутано всё...
11.11.2016, 19:33
Европеец

Посмотрите на нете "Santa Cristina Lloret de Mar" - посмотрите фотографии. все фотографии это как раз тот пляж, о котором я писал. Пляж дикий - там нет сонтиков или буфетов, но исключительно красивый. Посередине в воде небольшие скалы и для детей это отличное место - с макой там увидят множество рыб.
Пархоходик идет туда с главного пляжа Ллорет де Мар около 20 минут с одной остановкой по пути (там малюсенький пляж нудистов). Дно каждого пароходика стеклянное и потпути скучать не будете.
...
Надо съездить - это лучше чем завидовать олигархам.
11.11.2016, 19:33
Трамп-папам

Неплохо, чтобы российские журналисты тоже что-то эдакое обнаружили, и все об этом узнали.
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