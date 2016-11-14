Рост тарифов – залог комфорта

По данным Росстата, в 2016 году средний размер платы за содержание жилья составил 26,46 руб. за 1 кв. м

Сдерживание роста тарифов за жилищно-коммунальные услуги – любимая тема депутатов и чиновников, находящихся в поиске народного признания. Но доверяя популистским обещаниям, не следует забывать: демагоги уйдут, а проблемы, вызванные недофинансированием отрасли, останутся.

Далеко не все рядовые потребители осознают, что рост тарифов зачастую вызван не желанием ресурсоснабжающей организации или управляющей компании обогатиться за счет граждан. Размер платы за ресурс или услугу прежде всего складывается из собственных затрат компании и инвестиционной составляющей. Заморозка или недостаточный рост тарифа может привести или к снижению качества услуги, или к уходу компании с рынка.

Так, СМИ неоднократно поднимали проблему искусственно заниженной стоимости отопления в Пензе. Для сравнения: во втором полугодии 2015 года 1 Гкал от наиболее крупной теплоснабжающей компании стоила 1228,31 руб., в Саратове 1 Гкал от этой же организации – 1667,06 руб., в Тамбове средняя стоимость 1 Гкал превышала 1600 руб.

Различия в цене нельзя объяснить разницей в погодных условиях, ведь эти регионы находятся рядом. Экономически необоснованный тариф привел к банкротству ООО «СКМ Энергосервис», поставляющего тепло и горячую воду в квартиры жителей Пензы. Компания не справилась с возникшими у нее долгами.

В Ижевске в похожей ситуации находится местный «Водоканал». Директор предприятия Владимир Пискайкин в апреле этого года заявил, что организация обанкротится, если не поднять цены на холодное водоснабжение. Сейчас тариф здесь самый низкий в ПФО. При этом изношенность сетей составляет 60-70%, а ремонтировать их не на что.

Справедливый и экономически обоснованный тариф важен не только для ресурсоснабжающих организаций, но и для управляющих компаний. Обычно цифра напротив статьи «содержание жилья» самая маленькая в платежке, однако именно благодаря этим деньгам с крыш своевременно убираются снег и наледь, приводятся в порядок стены и фасады, проводится регулярная уборка подъездов.

По данным Росстата, в 2016 году средний размер платы за содержание жилья составил 26,46 руб. за 1 кв. м. Но, например, жильцы квартир из жилфонда Минобороны платят за 1 кв.м. 17,68 руб. Управляющая компания «ГУ ЖФ», обслуживающая дома военного ведомства, поставлена в непростые условия: тариф, очевидно, занижен, а жилфонд, доставшийся ей от скандальной «Славянки», весьма изношен. Учитывая состояние военного жилого фонда, организации давно следовало бы задуматься о повышении стоимости услуг по содержанию жилья, чтобы приблизить свои расценки хотя бы к средним по России.

Разумеется, подобные решения редко встречаются гражданами с одобрением. Однако именно растущие хотя бы на уровне инфляции тарифы – это залог комфортной жизни в доме, где вовремя выполняется текущее обслуживание и ремонт, а жильцы не испытывают проблем с водой и электричеством.