"Проблема неплатежей по услугам ЖКХ на Кавказе приобрела катастрофические масштабы"

Долг республик Северного Кавказа по ЖКХ составляет около 107 млрд руб.

Больше пятидесяти миллиардов рублей – такова сумма, которую республики Северного Кавказа задолжали Газпрому. Еще полгода назад долг был меньше. И дело не только в нежелании местных жителей платить за коммунальные услуги, и даже не в тотальном воровстве ресурсов – многочисленных врезках в газопроводы. Проблема на самом деле гораздо глубже.

Долги за газ пяти республик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана – перед «Газпром межрегионгаз Пятигорск» составили более 53,54 млрд рублей на 1 октября 2016 года. Население задолжало почти 37,9 млрд рублей, теплоснабжающие организации – более 10,7 млрд рублей.

Самая проблемная ситуация с потребителями из Дагестана, на которых приходится более 30,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС. Долги северокавказских республик продолжают расти – прирост задолженности за девять месяцев 2016 года составил около 6,7 млрд рублей.

Регионы Северного Кавказа давно на плохом счету у коммунальщиков. В прошлом году, например, долги потребителей Северного Кавказа по газу уже выросли более чем на 7 млрд рублей. В этом году почти такие же темпы роста долга, но уже за меньший период – девять месяцев, а это значит, что ситуация усугубилась. Долги с каждым годом растут все быстрее.

Рекордные долги республики копят и по электроэнергетике, и по другим услугам ЖКХ. Конечно, такие проблемы есть везде, в каждом регионе, но на Северном Кавказе они приобрели катастрофические масштабы.

По данным за первое полугодие, общие долги по стране по ЖКХ превысили триллион рублей, задолженность республик Северного Кавказа в целом составила 107,6 млрд рублей. То есть на Северный Кавказ приходится более 10% от общей задолженности по России. Если в целом по России показатель собираемости денег за потребление услуг ЖКХ составляет почти 94%, то на Северном Кавказе не дотягивает и до 80%.

Сложнее всего ситуация в Ингушетии. Здесь уровень оплаты услуг ЖКХ составляет всего 20%. В Дагестане ситуация на первый взгляд чуть лучше – собираемость составляет 51%, но половина потребителей не платит за коммуналку – и это не менее сложная ситуация. В Кабардино-Балкарии уровень оплаты составляет 67%, в Северной Осетии – 74,4%, в Чечне – 81,4%, Карачаево-Черкесии – 89,6%. Выше всего платежная дисциплина в Ставропольском крае – 99,6%.

Долги населения

Конечно, проблема нежелания населения платить за коммунальные услуги – это обычная история. Однако на Северном Кавказе она получила колоссальное распространение. Достаточно сказать, что 70% долга за газ за девять месяцев накопило именно население пяти северокавказских республик, и только треть – это долги теплоснабжающих организаций перед Газпромом.

«Вопрос улучшения платежной дисциплины решается различными мерами, среди которых есть как улучшение способов оплаты, так и меры стимулирования платежей в виде ограничения поставок», – говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Газпром летом, кстати, грозил начать отключать злостных неплательщиков на Северном Кавказе. Однако вряд ли компания реально решится пойти на это, по крайней мере в массовом порядке. Во-первых, это бы стало настоящей гуманитарной катастрофой для региона. Во-вторых, там ответили бы на это, например, новыми врезками в газопроводы (стали бы больше воровать газа) или социальным взрывом.

«Практика показывает, что наиболее эффективной мерой воздействия на неплательщиков на розничном рынке является отключение энергоснабжения. Но в регионах Северного Кавказа есть свои особенности, связанные с самовольным подключением потребителей к сетям уже после введения ограничения энергоснабжения», – говорит газете ВЗГЛЯД председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая.

Возможно, поэтому на Северном Кавказе не всегда работает традиционная профилактическая работа с неплательщиками, когда им, например, присылают письма, в которых говорят о намерениях обратиться в суд.

Воровство

Однако проблема в северокавказских республиках не ограничивается простым нежеланием или невозможностью жителей платить за коммунальные услуги. Здесь имеет место также криминализация, особенно в топливно-энергетическом комплексе. Премьер-министр Дмитрий Медведев еще весной на соответствующей правкомиссии призвал правоохранительные органы более жестко реагировать на теневой бизнес в ТЭК в СКФО.

«К сожалению, вокруг топливно-энергетического комплекса, особенно на Кавказе, все еще концентрируется теневой бизнес, который связан с несанкционированными подключениями к электросетям, к газовым коммуникациям, с врезками в магистральные трубопроводы и с работой нелегальных нефтеперерабатывающих заводов», – говорил Медведев.

И вроде нельзя сказать, что ничего не делается: МВД сообщало о выявлении с начала 2015 года более 100 врезок в газопроводы в СКФО и о пресечении работы пяти незаконных мини-заводов по переработке сырой нефти. Однако этого все еще оказывается недостаточно: либо масштаб проблемы куда больше, либо на месте ста закрытых врезок тут же появляются новые.

«По понятным причинам эти врезки возникают не сами по себе. Это действия в сговоре с представителями власти и муниципалитетов, а также руководством энергетических компаний в округе», – говорил Медведев, требуя интенсивнее противостоять происходящему воровству.

Руководители регионов ответят

Бюджетные организации и предприятия ЖКХ не менее злостные неплательщики, чем простое население Северного Кавказа. А здесь уже за дисциплину напрямую отвечать должны региональные власти. И в этой связи было предложено сделать платежную дисциплину одним из показателей эффективности работы руководства региона.

Недавно зампредседателя правительства Александр Хлопонин подтвердил, что в конце этого года будет проведена такая оценка работы исходя из данных по задолженности в ТЭК в каждом регионе СКФО. Уже понятно, что по голове никого не погладят. «Если мы будем говорить о том, что ситуация совсем не двигается, то будем принимать меры, связанные с эффективностью выполнения должностных обязанностей руководителями в регионах», – пообещал недавно Хлопонин.

Изношенность инфраструктуры и качество услуг

Наконец, еще одна важная причина того, что Северный Кавказ потонул в долгах, – изношенность сетей и отсутствие учета поставленных энергоресурсов. Эксперт центра федеральных и региональных программ ВШГУ РАНХиГС Игорь Кокин уверен, что начинать наводить порядок в сфере ЖКХ в северокавказских республиках надо именно с модернизации системы коммунального хозяйства в этих регионах.

«А уже потом, предоставляя людям качественные услуги, требовать с них оплату. С качеством коммунальных услуг здесь большие проблемы. Я был в Дагестане. В Махачкале воды то нет, то она идет некачественная. Технически просто нет источников для нормального водоснабжения. И никто этим не занимается – старые водопроводные, канализационные сети функционируют практически в том виде, в котором достались со времен Советского Союза», – рассказывает Игорь Кокин.

Буквально недавно в Махачкале произошел трагический случай. С 27 октября по 4 ноября в городе было госпитализировано более 600 человек, большинство из которых – дети, с острой кишечной инфекцией. Причина – отравление питьевой водой. Вспышка инфекции была связана с недостаточной очисткой воды, объясняли в Роспотребнадзоре. Возбуждено уголовное дело, арестован руководитель Махачкалаводоканала, возбуждено 22 административных дела. Скоро будет направлен иск о ликвидации юридического лица, виновного в произошедшем.

На Северном Кавказе сошлось очень много проблем. «С одной стороны, годами в регионе искусственно удерживали низкие тарифы в связи с очень низким уровнем официальных доходов, высоким уровнем безработицы», – говорит Игорь Кокин.

«С другой стороны, многие регионы Северного Кавказа в силу разных исторических событий не обращали внимания на проблемы ЖКХ, считая, что сейчас гораздо важнее справиться с боевиками и т. д. Соответственно, структура коммунального хозяйства сильно изношена, находится в плачевном состоянии. Только в Чечне после разрушения значительной части инфраструктуры, по сути, была создана новая сеть, но в основном в республиках Северного Кавказа очень тяжелое положение с сетевым хозяйством», – добавляет он.

Привлечь частных инвесторов в ЖКХ в принципе сложно, а уж в кавказском регионе – вдвойне сложней. «Дело не только в боевиках, есть еще и местные традиции, нерадостные взгляды на чужаков», – говорит Кокин. К тому же частный бизнес в регионе не всегда является примером хорошего управленца. Поэтому на первых этапах без госпрограммы модернизировать систему коммунальной инфраструктуры в республиках Северного Кавказа будет невозможно.

По его мнению, все предпринимаемые сегодня меры в виде пресечения незаконных врезок в трубопроводы или предъявления исков к неплательщикам – это латание дыр, которое не решит проблему неплатежей в целом. «Если даже от всех врезок избавиться, ржавый газопровод и без врезок нормально функционировать не будет», – говорит эксперт. Не стоит забывать и о потерях в изношенных сетях, которые также ложатся на плечи и организаций, и населения.

«Состояние инфраструктуры в целом в стране плохое, но в республиках Северного Кавказа оно во много раз хуже. Потому что если в центральной части России и в Сибири в нулевых годах хоть как-то этой проблемой занимались, то на Кавказе никто этим толком не занимался. И сейчас все это вылезает наружу», – заключает собеседник.