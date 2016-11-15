Нет тела – нет дела: это излюбленная поговорка не только сотрудников правоохранительных органов, но и мошенники ее знают очень хорошо, используя смерть собственников жилья в своих корыстных интересах для получения огромных и незаконных прибылей

Их жертвами становятся наследники умерших, из под носа которых уводятся активы, или, наоборот, в обязанность которым вменяются многомиллионные долги наследодателей. Как аферисты зарабатывают на смертях владельцев недвижимости?

Ненужный заем в тайне от семьи

Нотариальная и судебная практика знают множество примеров, когда ничего не подозревающие родственники наследодателя оказываются перед фактом ареста наследственного имущества в обеспечение внезапно появившихся долгов умершего. Получить и оформить такое наследство не представляется возможным, если не доказать, что займа или кредита на самом деле не было, а предоставляемые кредиторами договоры и расписки не более, чем подделка. Если в суде их не оспорить, то наследственные активы будут изъяты в счет погашение долга.

Преступники очень хорошо знают данную схему притязаний, еще лучше им известна психология родственников, больше половины из которых предпочитают не связываться и отказываются от наследства, а зря. Добиться правды и получить причитающееся по закону имущество не так сложно. Достаточно доказать факт подделки документов, и собственность перейдет к законным наследникам.

Сделать это можно путем назначения судебной технической и почерковедческой экспертиз, способных доподлинно выявить - умерший ли подписывал договор займа или нет, а также установить когда именно такой договор оформлялся, и мог ли в этом принимать участие наследодатель.

Однажды, - говорит адвокат Олег Сухов, - мне удалось доказать, что предполагаемый должник не подписывал кредитный договор, т.к. в указанную в нем дату он находился в другой стране, а не в том городе, который был прописан в договоре. В итоге суд отказал в требованиях займодавцу и вернул все имущество законным наследникам.

Завещание на посторонних лиц

Подделка завещаний – один из любимейших мошенниками способов обогатиться за чужой счет. Особенно когда в живых нет того, кто якобы завещание подписывал, что значительно усложняет процедуру его оспаривания. И уж тем более это затруднительно, если документ был подписан рукоприкладчиком. Споры между законными наследниками и «преступниками по завещанию» могут быть разрешены только в суде. И чтобы выиграть у аферистов, рекомендуется путем запросов истребовать регистрационные книги нотариусов, фиксирующие все их действия. Отыскать и представить доказательства причастности нотариуса и претендентов на квартиру к иным аналогичным делам.

Кроме того, необходимо собрать для суда доказательства о том, что в день и время составления завещания наследодатель находился в другом месте или не мог подписать распорядительные документы по иной причине.

В моей практике, - говорит Олег Сухов, - был пример, когда суд признал несостоятельным завещание, подписанное рукоприкладчиком, установив, что собственник имущества был жив и здоров, а соответственно, в услугах такового не нуждался. Стоит отметить, что рукоприкладчик может исполнять обязанности завещателя только в исключительных случаях, например, сильной болезни или неграмотности.

Спонтанная продажа квартиры

Но, пожалуй, самый распространенный способ обмануть наследников, практикуемый мошенниками, - это переоформление собственности наследодателя в свою пользу еще при его жизни. Возможен он, когда близкие не приглядывают за стариками и одинокими родственниками. К сожалению, почти в половине таких случаев сразу после перевода на себя имущества аферисты убивают уже ненужных им бывших владельцев, убивают очень профессионально, чаще путем отравления. А медики не проводят вскрытие, списывая случившееся на возраст и естественную смерть.

Привлечь к уголовной ответственности злодеев, доказать насильственность смерти или отсудить таким образом украденное имущество наследникам почти никогда не удается. И застраховаться здесь можно только одним способом, заодно продлив жизнь родным и близким – не оставлять их одних, постоянно приглядывать за ними, участвовать в их судьбе. И они, и сама жизнь вознаградят в итоге за подобное человеческое отношение и семейное участие. А аферисты не получат чужого и останутся с носом.