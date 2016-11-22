Правительство РФ утвердило новое повышение тарифов ЖКХ

С 1 июля 2017 года платежи за коммунальные услуги в очередной раз вырастут. Правительство РФ в этом месяце утвердило новые индексы изменения платы, вносимой россиянами за коммунальные услуги. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале государственной системы правовой информации.

Согласно документу, самое значительное повышение тарифов испытают на себе жители Москвы, где рост составит сразу семь процентов. Немалое повышение ожидает и Дальний Восток, жители республики Якутия и Камчатского края будут платить на шесть процентов больше прежнего.

Далее по убыванию идут Башкирия (повышение на 5,6 процента), Приморье (пять процентов), Еврейская автономия (4,8 процента), Магаданская область (4,5 процента), Хабаровский край (4,1 процента), а также Пермский край и Кировская, Московская Новосибирская, Оренбургская и Владимирская области (по четыре процента в каждом регионе).

В то же время меньше всего рост тарифов отразится на жителях Чукотки и Сахалина — на 3,4 процента. При этом в списке субъектов, в которых подорожает коммуналка, отсутствует Крым и Севастополь.

Ранее стало известно, что, согласно прогнозу социально-экономического развития России на ближайшие годы, правительство намерено повышать цены на услуги ЖКХ, электричество и газ по уровню прогнозной инфляции с 2017 по 2019 год включительно. Как пояснили в кабмине, из-за отрицательного финансово-экономического состояния большинства организаций коммунального сектора России целесообразно осуществлять повышение тарифов. При этом для промышленности рост тарифов будет менее стремительным.

В результате цены на все эти категории для жителей РФ увеличатся в 2017 году на 4,9, в 2018 году — на 4,4, в 2019 году — на 4,1 процента соответственно.