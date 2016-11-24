Чиновники Приморья снова прячут свои проблемы за чужими

Отопительный сезон в Приморье в самом разгаре, а жители региона до сих пор испытывают проблемы с теплом и горячей водой

Так, из-за путаницы с принадлежностью тепловых сетей отопление до сих пор не появилось в четырех новостройках по улице Сочинской во Владивостоке. Жители частных домов в Кавалерово, пострадавшие от недавнего паводка, остались без дров для отопления в зимнее время. Под угрозой здоровье детей в детском саду «Парус» в поселке Славянка из-за некачественных услуг теплоснабжения. И это при том, что зима в этом году ожидается аномально холодной - метеорологи уже отмечают температуры, несвойственные для ноября. А между темприморские власти заявляют, что отопительный сезон проходит без сбоев.

Краевой департамент ЖКХ сообщает, что регион абсолютно готов к предстоящей зиме: котельные отремонтированы, топливо заготовлено, серьезных аварий нет. Проблемной зоной остаются лишь объекты Минобороны, докладывает Елена Пархоменко, директор департамента приморского ЖКХ. Факты и цифры же говорят совершенно об обратном – проблем в муниципальном секторе ЖКХ с наступлением холодов стало только больше.

К началу отопительного сезона жители Приморья накопили невиданную за последние много лет сумму долгов - более 570 миллионов рублей, из которых 360 миллионов - это неплатежи «Примтеплоэнерго». Наиболее критическая ситуация сложилась в Партизанске, Спасске, Находке, и других районах Приморья. Груз долгов вынудил «Примтеплоэнерго» прибегнуть к непопулярным мерам, 2016 год стал рекордным по количеству обесточенных котельных – было отключено около 200 объектов. За предыдущий отопительный период энергетики не раз отключали школы и детские сады в Спасске-Дальнем, Хасанском и Ольгинском районах. Причиной стали долги местных властей, которые вовремя не рассчитались за потребленное электричество. А в сентябре на Приморье обрушился тайфун «Лайонрок», теперь в восстановлении нуждаются более 50 объектов ЖКХ. До сих пор не решен вопрос холодного водоснабжения в Кавалеровском, Находкинском и Лесозаводском городских округах.

Однако чем острее встают проблемы муниципального ЖКХ, тем активнее департамент старается отвлечь от них общественное внимание. Повторяются сентябрьские события, когда вышеупомянутая Елена Пархоменко заявила, что единственные в регионе, кто не готов к отопительному сезону, – это военные коммунальщики. Как и сейчас, выводы директора департамента были основаны на полном отсутствии реальной информации о ситуации на объектах Минобороны. В ответ на заявление губернатор Владимир Миклушевский отправил чиновницу на место лично разобраться в вопросе. Об итогах этой командировки не известно до сих пор. Зато известно, что, несмотря на опасения Пархоменко, тепло на объекты военной инфраструктуры Приморья начало поступать вовремя, а котельные запаслись достаточным количеством твердого и жидкого топлива, имеющиеся запасы составляют 70% от потребности на весь отопительный сезон.