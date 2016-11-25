В Балашихе появится рынок европейского формата

В подмосковном городе Балашиха полным ходом идет реконструкция сельскохозяйственного рынка. Планируется, что к февралю 2017 года комплекс будет полностью перестроен – впервые за 28 лет

Модернизация рынка началась в октябре 2016 года. По планам авторов проекта, на месте устаревших палаток появится современное здание с фуд-кортом – «кухни мира», а вместо открытых овощных рядов – самый крупный в городе круглогодичный павильон с фруктами, овощами и сухофруктами, построенный по современным технологиям. Над открытыми проходами возведут светопрозрачные крыши, которые не только защитят торговые ряды от непогоды, но и придадут зданию единый завершенный вид.

По словам представителя управляющей компании Владислава Земского, «Сопта» станет первым подмосковным рынком, торговля на котором будет осуществляться в европейском формате. «Рынки в России исторически были центром любого города, во многих случаях выполняя градообразующую функцию и являясь основным местом проведения досуга. В конце прошлого века ими перестали заниматься, их имидж упал, а города заполонили всевозможные супермаркеты. Сейчас мы взяли на себя большую ответственность – восстановить культ рынка в России, – заявил Владислав Земский. – По опыту Усачевского рынка, реконструкцию которого мы закончили в сентябре 2016 года, могу сказать, что горожане хотят не только покупать здесь свежие фермерские продукты, но и проводить свой досуг, например, посещать кулинарные мастер-классы или пробовать разнообразные блюда мировой кухни. Причем эта возможность интересна людям совершенно разного возраста и социального статуса. Проекты подобного формата сейчас очень востребованы, поэтому мы начинаем реализовывать их не только в Москве, но и в других городах России».

Реконструкция рынка «Сопта» будет проходить в несколько этапов, при этом он продолжит работать. Благоустройство коснется не только основного здания, но и прилегающей территории, будет реконструирован паркинг. Окончание всех работ запланировано на февраль 2017 года, первые этапы модернизации завершатся уже в декабре 2016 года.

Как сообщает директор рынка «Сопта» Олег Урусов, общие инвестиции в проект составят около 50 млн рублей. Причем конечного потребителя это никак не коснется, цены на продукцию не изменятся. Время работы рынка пока останется прежним, но дирекция площадки уверяет, что постепенно оно будет продлено для удобства населения городского округа Балашихи.