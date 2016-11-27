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В Москве впервые дана правовая оценка «квартирному рейдерству»

18:45 27.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Подобная ситуация произошла в семье москвички Ларисы Дреминой, проживавшей с двумя несовершеннолетними детьм

Суд в Москве принял решение в пользу граждан, лишившихся жилья в результате «квартирного рейдерства». Создан прецедент в пользу всех москвичей, пострадавших в подобной ситуации, сообщает пресс-служба прокуратуры Юго-Западного административного округа.

Проблема «квартирного рейдерства», когда собственник незначительной доли в квартире, принадлежащей добросовестным гражданам, заселяет в жилое помещение «профессиональных соседей», особенно остро стоит в столице. Такие соседи целенаправленно создают невыносимые условия проживания, нередко применяя насилие, отмечается в сообщении.

Подобная ситуация произошла в семье москвички Ларисы Дреминой, проживавшей с двумя несовершеннолетними детьми. Бывший супруг женщины произвел отчуждение своей доли в квартире рейдерам. Преступники применяли к хозяйке физическое и психологическое насилие, чтобы принудить ее к продаже оставшейся доли. По данным прокуратуры, они также выкладывали в социальных сетях фото из квартиры потерпевшей, позируя с предметом, похожим на пистолет.

Женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, с применением насилия, совершенное организованной группой). «Впервые в столице «квартирному рейдерству» дана уголовно-правовая оценка», - отмечает пресс-служба прокуратуры.

Прокурор округа обратился в суд с иском о признании недействительной сделки, заключенной бывшим супругом Ларисы Дреминой и участницей группы «квартирных рейдеров» - Александрой Молчановой.

Однако участники группы совершили еще ряд сделок купли-продажи и дарения, направленных на получение права собственности на 2/3 доли в квартире. В частности, Молчанова подарила 1/18 и 11/18 долей другим посторонним лицам. С учетом этого прокурор обратился с иском уже к новым собственникам долей в спорном жилье.

Решением Зюзинского районного суда договор купли-продажи 2/3 доли в квартире, заключенный с Молчановой, был признан недействительным. Московский городской суд подтвердил решение суда первой инстанции, обжалованное «квартирными рейдерами», и теперь оно вступило в законную силу.

Темы: Судебная система в России, Рейдерские захваты и передел собственности, Недвижимость
Источник: Infox
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Комментарии читателей
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27.11.2016, 20:13
от краснотоварища беспартийному большинству

Да уже дали без твоей помощи. Выперли Ельцина с вершины достигнутой им власти, сняв с поста Первого секретаря МГК КПСС и исключив из Кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. А ведь это ты после этого бегал на митинги в его защиту и в курилке агитировал за Межрегиональную депутатскую группу в ВС СССР и Ельцина, швырнувшего публично партбилет. Именно благодаря в том числе и тебе Ельцин стал народным депутатом СССР, вошел в состав ВС РСФСР, стал президентом РСФСР и ликвидировал СССР. Все это сделало беспартийное большинство в пику краснотоварищам.
27.11.2016, 19:41
обратись к белогосподам

окупировавшим поллондона ,всю рублёвку и природные ресурсы ссср и нечего приставать к краснотоварищам!
27.11.2016, 19:07
Кирилл.

А когда же, стесняюсь спросить, "члены КПСС с 1975-го года" дадут правовую оценку массовому квартирному (и не только) рейдерству местечковых краснотоварищей?
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