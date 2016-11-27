В Москве впервые дана правовая оценка «квартирному рейдерству»

Подобная ситуация произошла в семье москвички Ларисы Дреминой, проживавшей с двумя несовершеннолетними детьм

Суд в Москве принял решение в пользу граждан, лишившихся жилья в результате «квартирного рейдерства». Создан прецедент в пользу всех москвичей, пострадавших в подобной ситуации, сообщает пресс-служба прокуратуры Юго-Западного административного округа.

Проблема «квартирного рейдерства», когда собственник незначительной доли в квартире, принадлежащей добросовестным гражданам, заселяет в жилое помещение «профессиональных соседей», особенно остро стоит в столице. Такие соседи целенаправленно создают невыносимые условия проживания, нередко применяя насилие, отмечается в сообщении.

Подобная ситуация произошла в семье москвички Ларисы Дреминой, проживавшей с двумя несовершеннолетними детьми. Бывший супруг женщины произвел отчуждение своей доли в квартире рейдерам. Преступники применяли к хозяйке физическое и психологическое насилие, чтобы принудить ее к продаже оставшейся доли. По данным прокуратуры, они также выкладывали в социальных сетях фото из квартиры потерпевшей, позируя с предметом, похожим на пистолет.

Женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, с применением насилия, совершенное организованной группой). «Впервые в столице «квартирному рейдерству» дана уголовно-правовая оценка», - отмечает пресс-служба прокуратуры.

Прокурор округа обратился в суд с иском о признании недействительной сделки, заключенной бывшим супругом Ларисы Дреминой и участницей группы «квартирных рейдеров» - Александрой Молчановой.

Однако участники группы совершили еще ряд сделок купли-продажи и дарения, направленных на получение права собственности на 2/3 доли в квартире. В частности, Молчанова подарила 1/18 и 11/18 долей другим посторонним лицам. С учетом этого прокурор обратился с иском уже к новым собственникам долей в спорном жилье.

Решением Зюзинского районного суда договор купли-продажи 2/3 доли в квартире, заключенный с Молчановой, был признан недействительным. Московский городской суд подтвердил решение суда первой инстанции, обжалованное «квартирными рейдерами», и теперь оно вступило в законную силу.