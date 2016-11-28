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«ДЭК» выполняет угрозу обесточить объекты Минобороны

18:21 28.11.2016

На Дальнем Востоке энергетики начали отключать электричество объектам Минобороны РФ, задолжавшим за ресурс


© KM.RU, Алексей Белкин

Первыми жертвами «коммунального терроризма» стали военные коммунальщики, обеспечивающие теплом и горячей водой дома военнослужащих.

По данным «Хабаровскэнергосбыта» (филиал «Дальневосточной энергетической компании»), первыми в списке отключений значатся офис «ГУ ЖКХ» Хабаровска, 17 административно-хозяйственных объектов, в том числе склады, гаражи и домоуправление. Граждане в свою очередь обеспокоены тем, как эти радикальные меры могут сказаться на подаче в квартиры отопления.

По закону, обесточить военные объекты компания не может, поэтому начавшиеся отключения можно воспринимать как шантаж. Однако блэкаут вспомогательных помещений также может негативно отразиться на работе военных коммунальщиков.

На этой неделе ночью столбик термометра в Хабаровске может опуститься до -22 градусов. Лишить граждан тепла в такую погоду – почти гарантированно обречь их на промерзание.

«ДЭК» сознательно пошла на фактически зимние отключения в преддверии декабря. Первая угроза обесточить «ГУ ЖКХ» поступила в августе. Компаниям удалось договориться о реструктуризации долга. Однако на днях энергетики вновь распространили информацию об отключении военным коммунальщикам электричества с 28 ноября. При этом, как следует из заявления «ГУ ЖКХ», организация оплатила 80% выставленных ей в этом году счетов, недоплатив чуть больше 100 млн.

Следует отметить, что «ДЭК» в попытках собрать долги нередко проявляет изощренную изобретательность. Так, в Благовещенске местный филиал «ДЭК» «Амурэнергосбыт» объединился с «Амурскими коммунальными системами», предоставляющими услуги водоснабжения и водоотведения. Организации работают в команде, лишая должников разом и канализации, и света. В Хабаровске долги более 60 тыс. физических лиц будут переданы коллекторам, методы работы которых нередко угрожают жизни и здоровью граждан. 

В «ГУ ЖКХ» тем временем обещают не оставить граждан без тепла. По словам гендиректора компании Дмитрия Волокитина, ведутся переговоры с «ДЭК», организация надеется урегулировать вопрос в рабочем порядке. 

Темы: Хабаровский край, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 22:32
Кузьма

Было бы очень хорошо всех управленцев «Дальневосточной энергетической компании» на месячишко отправить на Харимкотан, естественно жить в палатках.
28.11.2016, 21:00
Вяеслав

Обесточить объекты МО РФ пахнет изменой,
Ждём пока Путин придэ порядок навидэ.
28.11.2016, 20:08
kot

Надеемся, что эти "чубайсовцы" используя свои возможности вместо законного разбирательства в судах, получат от военных, семьи которых пострадают от "чубайсовских" выродков, ответ их возможностями и размажут их по плацу.
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