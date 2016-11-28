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Потерпевшие требуют с бизнесмена Полонского миллиард рублей

18:35 28.11.2016
Сергей Полонский. Фото с сайта wikipedia.org
Сергей Полонский. Фото с сайта wikipedia.org
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Потерпевшие по делу бизнесмена Сергея Полонского заявили гражданский иск на сумму в 1,1 миллиарда рублей. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Славик Брсоян.

Он пояснил, что иск был заявлен еще в начале следствия, а с тех пор многие потерпевшие уже получили деньги. В связи с этим юрист предположил, что сумма конечного иска будет значительно ниже.

В понедельник судебные слушания по делу Полонского были прерваны, едва успев начаться. Бизнесмен заявил отвод прокурору и потребовал извинений за оскорбительное, по его мнению, высказывание об адвокатах. Когда судья отказал в удовлетворении этого ходатайства, Полонский заявил отвод и ему, сообщает Life.

Вновь получив отказ, бизнесмен заявил повторный отвод судье. Тот отложил заседание до 8 декабря, предоставив защите время для подготовки мотивированного отвода.

Полонский обвиняется в крупном хищении средств при строительстве двух комплексов элитного жилья. В мае прошлого года он был арестован в Камбодже и депортирован в Москву, где его отправили под арест в СИЗО. Свою вину Полонский не признает.
 

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Элитная недвижимость
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28.11.2016, 20:06
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

А ведь Полонский прав! Почему на строительстве Зенит-Арены воровать можно, а на строительстве жилья нельзя?
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