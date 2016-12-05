]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Фонд Ролдугина оказался крупным владельцем недвижимости в Сочи

13:04 5.12.2016
Фото с сайта rbc.ru
Фото с сайта rbc.ru
Материалы по теме:

Детский центр «Сириус», созданный фондом «Талант и успех», одним из основателей которого является виолончелист Сергей Ролдугин, является крупным владельцем недвижимости в Сочи, пишут «Ведомости».

«Сириусу», в частности, принадлежит здание бывшего четырехзвездочного отеля Azimut рядом с Олимпийским парком в Сочи, где сейчас расположен образовательный центр и детский кампус.

Здание отеля было выкуплено зимой 2015 года у компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Сумму сделки стороны не разглашают, утверждая лишь, что она была рыночной. Представители «Реновы» ранее оценивали инвестиции в строительство гостиницы Azimut в 16 миллиардов рублей.

Фонд также получил и другие олимпийские объекты в Сочи — ледовые арены «Шайба», «Льдинка», «Снежинка» и здание бывшего медиацентра, а также около 10 гектаров земли в Олимпийском парке. Все эти объекты правительство передало «Таланту и успеху» бесплатно.

Среди жертвователей фонда — лидеры списка богатейших бизнесменов Forbes, включая владельцев компаний, которые был основными инвесторами строительства олимпийских объектов в Сочи.

Руководителем «Сириуса» и «Таланта и успеха» является 45-летняя Елена Шмелева. На этот пост, как сообщила сама Шмелева «Ведомостям», ее пригласил лично Владимир Путин, который возглавляет попечительский совет фонда и активно принимает участие в его работе.

Влияние Шмелевой поражает воображение: к ней на совещания в Сочи по первому приглашению приезжают министры, руководители крупнейших компаний, она любому может запросто позвонить, удивляются крупные чиновники. «Мне известна только одна другая организация с подобным ресурсом — „Иннопрактика“ при МГУ, возглавляемая Катериной Тихоновой», — говорит один из собеседников «Ведомостей».

Образовательный фонд «Талант и успех», как сообщается на сайте организации, был создан в конце 2014 года. Его учредителями стали музыкант и бизнесмен Сергей Ролдугин, которого называют другом Путина, балерина Светлана Захарова, математики Станислав Смирнов и Иван Ященко, хоккеист Владимир Каменский, худрук Академического симфонического оркестра Филармонии Санкт-Петербурга Юрий Темирканов.

За первый год работы, по данным «Ведомостей», фонду удалось привлечь в качестве пожертвований 10 миллиардов рублей. По этому показателю, отмечает издание, он входит в число крупнейших благотворительных организаций России.

Образовательный центр «Сириус», созданный фондом «Талант и успех», за неполные два года работы принял около 10 тысяч детей, которые бесплатно приезжают в Сочи на смену по 24 дня. Во время пребывания в Сочи с детьми занимаются точными науками, спортом и искусством.

«Сириус» привел в качестве примера успешной работы с одаренными детьми президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 1 декабря.

Темы: Россия, Сочи, Бюрократия и чиновничество в России, Недвижимость
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2016, 16:48
Ну

полстраны и до этого прожиточного минимума никогда не добиралась. Есть зарплаты по 6 - 7 тыс. и живут как-то. Страна рабов, страна господ, как сказал классик.
05.12.2016, 16:43
Algol

С точки зрения - не только купания и отдыха как такового - но еще культурных мероприятий и города как такового а так же спорта и политики - конечно Сочи - центр. Даже если и дожди. Его и надо было в первую очередь разгребать.
Но сейчас немного более упор делать нужно на район от чуть южней Лазаревского до чуть немного северней поселка Магри - также как ЮБК
Южный берег Крыма....Лично я (поскольку там отдыхал и был потом) выбрал бы место между Магри и Лазаревском. Для лета - до октября Или даже для жилья - если б денег больше было и для возраста - через много лет. Можно и южней Лазаревского - но не более. Идеально - отмечено выше.
05.12.2016, 16:43
Ооо

Не хило дядя на балалайках поднялся.
Главный талант в великой РФии - это быть другом президента.
Все комментарии (30)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.