Фонд Ролдугина оказался крупным владельцем недвижимости в Сочи

Детский центр «Сириус», созданный фондом «Талант и успех», одним из основателей которого является виолончелист Сергей Ролдугин, является крупным владельцем недвижимости в Сочи, пишут «Ведомости».

«Сириусу», в частности, принадлежит здание бывшего четырехзвездочного отеля Azimut рядом с Олимпийским парком в Сочи, где сейчас расположен образовательный центр и детский кампус.

Здание отеля было выкуплено зимой 2015 года у компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Сумму сделки стороны не разглашают, утверждая лишь, что она была рыночной. Представители «Реновы» ранее оценивали инвестиции в строительство гостиницы Azimut в 16 миллиардов рублей.

Фонд также получил и другие олимпийские объекты в Сочи — ледовые арены «Шайба», «Льдинка», «Снежинка» и здание бывшего медиацентра, а также около 10 гектаров земли в Олимпийском парке. Все эти объекты правительство передало «Таланту и успеху» бесплатно.

Среди жертвователей фонда — лидеры списка богатейших бизнесменов Forbes, включая владельцев компаний, которые был основными инвесторами строительства олимпийских объектов в Сочи.

Руководителем «Сириуса» и «Таланта и успеха» является 45-летняя Елена Шмелева. На этот пост, как сообщила сама Шмелева «Ведомостям», ее пригласил лично Владимир Путин, который возглавляет попечительский совет фонда и активно принимает участие в его работе.

Влияние Шмелевой поражает воображение: к ней на совещания в Сочи по первому приглашению приезжают министры, руководители крупнейших компаний, она любому может запросто позвонить, удивляются крупные чиновники. «Мне известна только одна другая организация с подобным ресурсом — „Иннопрактика“ при МГУ, возглавляемая Катериной Тихоновой», — говорит один из собеседников «Ведомостей».

Образовательный фонд «Талант и успех», как сообщается на сайте организации, был создан в конце 2014 года. Его учредителями стали музыкант и бизнесмен Сергей Ролдугин, которого называют другом Путина, балерина Светлана Захарова, математики Станислав Смирнов и Иван Ященко, хоккеист Владимир Каменский, худрук Академического симфонического оркестра Филармонии Санкт-Петербурга Юрий Темирканов.

За первый год работы, по данным «Ведомостей», фонду удалось привлечь в качестве пожертвований 10 миллиардов рублей. По этому показателю, отмечает издание, он входит в число крупнейших благотворительных организаций России.

Образовательный центр «Сириус», созданный фондом «Талант и успех», за неполные два года работы принял около 10 тысяч детей, которые бесплатно приезжают в Сочи на смену по 24 дня. Во время пребывания в Сочи с детьми занимаются точными науками, спортом и искусством.

«Сириус» привел в качестве примера успешной работы с одаренными детьми президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 1 декабря.