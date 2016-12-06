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86 депутатов прошлого созыва продолжают занимать служебное жилье

11:55 6.12.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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86 депутатов Государственной думы шестого созыва, которые не прошли в новый состав, продолжают занимать служебные квартиры на улице Улофа Пальме в Москве. Об этом рассказал член комитета Думы по регламенту Владимир Поздняков, передает РБК.

Парламентарии должны были покинуть жилье к 5 декабря, но продолжают жить в квартирах. Поздняков уже обратился во фракции, чтобы те способствовали выселению. Эта процедура в предыдущих созывах занимала до одного года, рассказал другой собеседник РБК в комитете.

В разговоре с «Интерфаксом» Поздняков призвал опечатать двери депутатам, которые отказываются покидать жилье. «Или следует заставить их оплачивать расходы, которые в настоящее время несет государство для аренды жилья, в основном гостиничных номеров, для депутатов седьмого созыва», — добавил парламентарий.

Из-за переноса выборов в Госдуму на сентябрь, срок полномочий сократился на два месяца — их выбирали в декабре. Чтобы компенсировать парламентариям шестого созыва материальное обеспечение, был принят специальный закон. Он разрешал депутатам проживать в служебной квартире до 4 декабря включительно.

От компенсаций отказались только четверо депутатов.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Недвижимость, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 14:21
kujilin@rambler.ru

Если они такие бедные, то пусть в проходах постоят
06.12.2016, 14:16
Браво!

Доктор-врач.
06.12.2016, 14:07
Иван Арнольдович

Надо для наших депутатов строить виллы на Лазурном берегу,
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Как врач делающий опыты с гипофисом в переулке с профессором Преображенским замечу без иронии , в етом что то есть ,нет не в гипофисе, а в Лазурном береге.Люди живущие на ул.Улофа Пальмы естесно страдают стокгольмским синдромом .Конешно 86 ишо не ипедемия ,но лазурный берег и морской воздух моря Лаптевых ..оёй пардон ,течения Гольфстрим подействует благотворно на гипофис,если он у кого то из больных денпутатов имеет место быть .
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