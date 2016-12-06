86 депутатов прошлого созыва продолжают занимать служебное жилье

86 депутатов Государственной думы шестого созыва, которые не прошли в новый состав, продолжают занимать служебные квартиры на улице Улофа Пальме в Москве. Об этом рассказал член комитета Думы по регламенту Владимир Поздняков, передает РБК.

Парламентарии должны были покинуть жилье к 5 декабря, но продолжают жить в квартирах. Поздняков уже обратился во фракции, чтобы те способствовали выселению. Эта процедура в предыдущих созывах занимала до одного года, рассказал другой собеседник РБК в комитете.

В разговоре с «Интерфаксом» Поздняков призвал опечатать двери депутатам, которые отказываются покидать жилье. «Или следует заставить их оплачивать расходы, которые в настоящее время несет государство для аренды жилья, в основном гостиничных номеров, для депутатов седьмого созыва», — добавил парламентарий.

Из-за переноса выборов в Госдуму на сентябрь, срок полномочий сократился на два месяца — их выбирали в декабре. Чтобы компенсировать парламентариям шестого созыва материальное обеспечение, был принят специальный закон. Он разрешал депутатам проживать в служебной квартире до 4 декабря включительно.

От компенсаций отказались только четверо депутатов.