Госдума откажется запрещать чиновникам иметь недвижимость за рубежом

Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции не будет рекомендовать к принятию законопроект коммуниста Валерия Рашкина (КПРФ), запрещающий российским госслужащим иметь недвижимость за пределами страны. Как рассказали РБК два источника в комитете, на документ Рашкина подготовлен отрицательный отзыв с рекомендацией к отклонению.

Законопроект, предполагающий правку закона «О противодействии коррупции», включен в повестку комитета на четверг, 8 декабря. Документ был внесен группой депутатов во главе с Рашкиным еще 16 октября 2014 года и больше двух лет пролежал в профильном комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Помимо законопроекта Рашкина рекомендован к отклонению схожий по сути документ, внесенный в июне минувшего года заксобранием Еврейской автономной области. Он предлагает поправки в тот же закон «О противодействии коррупции» с идентичной формулировкой — запретить чиновникам иметь «недвижимое имущество за рубежом».



