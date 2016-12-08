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Госдума откажется запрещать чиновникам иметь недвижимость за рубежом

13:08 8.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции не будет рекомендовать к принятию законопроект коммуниста Валерия Рашкина (КПРФ), запрещающий российским госслужащим иметь недвижимость за пределами страны. Как рассказали РБК два источника в комитете, на документ Рашкина подготовлен отрицательный отзыв с рекомендацией к отклонению.

Законопроект, предполагающий правку закона «О противодействии коррупции», включен в повестку комитета на четверг, 8 декабря. Документ был внесен группой депутатов во главе с Рашкиным еще 16 октября 2014 года и больше двух лет пролежал в профильном комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Помимо законопроекта Рашкина рекомендован к отклонению схожий по сути документ, внесенный в июне минувшего года заксобранием Еврейской автономной области. Он предлагает поправки в тот же закон «О противодействии коррупции» с идентичной формулировкой — запретить чиновникам иметь «недвижимое имущество за рубежом».

 


 

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Недвижимость, Элитная недвижимость, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 17:48
Гость: еще бы!

Российских воров представителям нет
Резона поддерживать этот запрет:
Не слуги народа, а лютые вражины,
Жульём не затем они в Думу посажены!
08.12.2016, 17:47
Гость: Владимирыч

а где ж натыренное складывать? Не у народа жев карманах!
08.12.2016, 17:23
Гость: gvozd

надо осознавать, что т.н. "элите" рф плевать на русских как народ.
эта 'элита' интегрирована в запад и является его частью.
вспомите высказывания того же айфоныча.. как он то бросался вытягивать ес из финансовой ямы, то поддерживал создание сверх государства.. которое отвергли граждане ес..
а ведь айфоныч не один такой, таких полно во власти рф.

что собственно и показывает рекомендация комитета думы..
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