Госдума не стала запрещать чиновникам владеть недвижимостью за рубежом

Чиновники смогут владеть недвижимостью за рубежом и дальше. Госдума не будет им этого запрещать. Комитет по безопасности и противодействию коррупции не стала рекомендовать к принятию законопроект коммуниста Валерия Рашкина.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил сам депутат: «Нет настоящей борьбы с коррупцией. Богатенькие граждане РФ, у них и так свой класс капитала, они защищают его в том числе и путем законодательства. Ведь абсолютно всем понятно, что недвижимость за рубежом — это рычаг воздействия на гражданина».

Также Рашкин рассказал, как звучала инициатива по борьбе с коррупцией, и почему ее отклонили.

«Если мы боремся с коррупцией, тогда давайте госслужащим запретим иметь там собственность. Но лоббисты этих богатеньких работают и не принимают данные нормы закона. Это печально и плохо», — добавил он.

Кстати, Рашкин предлагал ограничить право владения зарубежным имуществом не только для самих чиновников, но и для супругов и их несовершеннолетних детей.