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Верховный суд РФ признал законным решение о сносе самостроя «второй волны»

11:00 15.12.2016
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Верховный суд РФ  признал законным постановление правительства Москвы, дополнившее список самостроев под снос 107 объектами, сообщили РИА Новости в суде.

Заявители оспаривали 356-е постановление правительства Москвы. Жалобу подала компания "Союз Сона", которая является владельцем объектов около станции метро "Улица 1905 года", которые попали во второй список.

Представитель правительства Москвы утверждал, что данное помещение — самострой, расположенный в технической зоне метрополитена и несущий угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Власти Москвы 28 июня опубликовали второй список объектов недвижимости, которые город считает самостроем. Входящие в него объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского. В перечень вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта расположены в охранных зонах московского метрополитена.

Темы: Москва, Судебная система в России, Коммерческая недвижимость в Москве, Недвижимость, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 17:38
Сантехник

Когда за унитазами приходить?
15.12.2016, 17:15
ПЖИВые дачи

Эти объекты принадлежат гражданам с особым статусом и поэтому о сносе речи быть не может.
15.12.2016, 16:54
Провоцируют на строительство, а потом внезапно карают!?

Опять черт-те что происходит такое:
Свалились же не с потолка "самострои"!
Уже когда лишь "возводились леса",
Пошто на них власть закрывала глаза?
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