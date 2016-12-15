Верховный суд РФ признал законным решение о сносе самостроя «второй волны»

Верховный суд РФ признал законным постановление правительства Москвы, дополнившее список самостроев под снос 107 объектами, сообщили РИА Новости в суде.

Заявители оспаривали 356-е постановление правительства Москвы. Жалобу подала компания "Союз Сона", которая является владельцем объектов около станции метро "Улица 1905 года", которые попали во второй список.

Представитель правительства Москвы утверждал, что данное помещение — самострой, расположенный в технической зоне метрополитена и несущий угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Власти Москвы 28 июня опубликовали второй список объектов недвижимости, которые город считает самостроем. Входящие в него объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского. В перечень вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей. В частности, 84 объекта расположены в охранных зонах московского метрополитена.