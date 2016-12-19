Идеальная квартира: предпочтения арендаторов жилой недвижимости

Эксперты портала провели опрос среди арендаторов и выяснили, какие факторы влияют на выбор съемной недвижимости

Как выглядит идеальная квартира для сдачи в аренду? Пользователи Domofond.ru считают, что это «двушка» с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой для семьи с детьми.

Эксперты портала провели опрос среди арендаторов и выяснили, какие факторы влияют на выбор съемной недвижимости.

В опросе приняли участие 2 490 респондентов, проживающих в арендованных квартирах. Большинство из них (62,8%) снимают недвижимость вместе с семьей, а 23% предпочитают жить отдельно. 10,7% делят квартиру с соседями. В 70% случаев арендаторы проживают вместе с детьми.

Наиболее привлекательными вариантами респонденты назвали одно- и двухкомнатные квартиры. Их предпочитают 45,7% и 42% участников опроса соответственно. Менее востребована недвижимость с тремя и четырьмя комнатами (9,9% и 1,2%). Кроме того, участники опроса рассматривают также возможность аренды студии или комнаты в многокомнатной квартире.

84% готовы снимать только квартиру с мебелью. Также в числе наиболее существенных факторов ремонт, наличие бытовой техники и инфраструктура района, в котором находится недвижимость.

Интересно, что принципиальных различий в предпочтениях жителей городов-миллионеров и небольших населенных пунктов не зафиксировано. Так, более 80% респондентов обращают внимание на общее состояние квартиры, но только 27,5% готовы инвестировать в ремонт. Жители мегаполисов более требовательны к месторасположению по соседству с работой, планировке и наличию парковки, а респонденты из небольших городов – к инфраструктуре района и его близости к центру города.

Определенные требования к материалам, из которых построен дом, предъявляют 46,4% респондентов. 36,2% из них предпочитают кирпич, 7% – монолит, 2,3% – панель. В качестве возможных вариантов участники опроса указали также блоки и дерево. Для 24,3% респондентов не принципиален и этаж. 36,1% готовы арендовать квартиру на любом этаже, кроме первого и последнего, а 21,8% – на любом, кроме первого. При этом 3,1% и 3% опрошенных, напротив, хотели бы поселиться на первом и последнем этажах соответственно.

Арендуя квартиру, 13,4% респондентов параллельно выплачивают ипотечный кредит. Вероятно, это одна из причин, по которой чуть более 4% участников опроса не готовы к дополнительным расходам. При этом большинство респондентов все-таки согласны доплачивать сверх установленной арендной ставки: около трети арендаторов готовы внести залог, а более 75% – платить по коммунальным платежам по счетчикам.

Интересно, что жители городов-миллионеров чаще, чем респонденты из небольших населенных пунктов, рассматривают также возможность выплаты агентского вознаграждения, оплаты парковки и услуг консьержа.

«Даже на съемной квартире можно чувствовать себя как дома, если подойти к выбору недвижимости осознанно. «Идеальная квартира» – понятие субъективное, поэтому лучше заранее расставить приоритеты и быть готовым к компромиссу. Однако уступать во всем не стоит: вполне возможно, что ваша «идеальная квартира» находится где-то по соседству, и чтобы найти ее, необходимо лишь немного скорректировать параметры поиска», – комментирует Эрик Сегерборг, генеральный директор портала Domofond.ru.