Конкурс на строительство моста в Крым сорвался из-за отсутствия заявок

Второй конкурс по выбору генерального подрядчика на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорвался из-за отсутствия заявок.



Строительство транспортного перехода через Керченский пролив (сентябрь 2016). Фото с сайта government.ru

На первом конкурсе была подана одна заявка от АО «Железные дороги Якутии», но предквалификационный отбор она не прошла.

По информации газеты «Коммерсантъ», к проекту проявляли интерес Арас Агаларов и Руслан Байсаров.

В середине декабря был объявлен повторный конкурс на разработку документации и строительство. Срок подачи заявок уже завершился, но самих заявок так и не поступило.

Цена контракта составляла 16,9 миллиардов рублей, срок исполнения - ноябрь 2019 года.

Как отметили источники «Коммерсанта», основной проблемой является низкая стоимость контракта.

При этом Михаил Бурмистров, глава «Infoline-Аналитики», считает, что данная цена не обеспечивает высокой маржинальности, а проект является «чрезвычайно ответственным и сложным из-за высокой сейсмической активности, и исполнитель с высокой вероятностью попадет под санкции».

Напомним, ранее сообщалось, что в планы на следующий год входит возведение 30-40% всех опор моста и монтаж 20% пролетов. В апреле, по информации агентства Reuters, Россия перенесла срок открытия железнодорожного Керченского моста на один год.