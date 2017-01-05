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Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капремонта

09:27 5.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдение норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Свой доклад президенту Генпрокуратура должна подготовить до 1 октября 2017 года, сообщает РБК.

Проверка должна коснуться в том числе и тех программ, из которых финансируется ремонт домов, которые имеют высокую степень физического износа, а также ремонт объектов культурного наследия.

Ответственным за выполнение поручения Путин назначил генерального прокурора Юрия Чайку.

Путин также поручил правительству под руководством Дмитрия Медведева до 1 сентября 2017 года наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью размеров устанавливаемых взносов на капремонт в многоквартирных домах, а также за реализацией региональных программ капитального ремонта


 

Темы: Россия, Недвижимость, Строительство и ремонт, Генпрокуратура РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.01.2017, 13:20
охотник за бакланами

Был тут давеча в гостях у друга в подмосковья. Друг живет в частном доме, в городе. Он показал платежку, в этой платежки есть графа на текущий капремонт, 800 рублей за каждый месяц, или 9600 рублей ежегодно, или 96000 за десять лет. Хозяин дома, решил как-то разобраться. За какой такой, текущий ремонт он обязан платить 800 рублей ежемесячно? Пошел в ЖЭК, те ему объяснили, что ремонт ЖЭК, ни какой не будут делать, для начала надо подать заявление, и только через год, может быть, обитатели ЖКа придут, и подмажут цоколь, и больше они ничего не будут делать (слова начальника ЖЭКа)Вот такой мошеннический отъем денег у народа в лице государства .И это только у одного человека 800 рэ ,а в этом городе проживает около 100 000 граждан, пусть это будет 30 000 семей, умножаем на 800 рублей
=24 000 000 рублей в месяц ,или 288 000 000 в год !А если взять и умножить 800 рублей на регион, а на страну ?
Трудно поверить что верховный в Кремле,ничего об этих суммах не знает. Все шлет и шлет, пламенный привет народу, в виде посланий, которые по традиции не исполняются .C народу по нитке, и еще $ триллион, будет выведен за пределы РФ
05.01.2017, 13:13
Во во, поручил правительству проверить.

Да правительство занято только обложением народа налогами, потому что иных источников для наполнения бюджета это правительство не знает, делать ничего не умеет, а Улюкаев ушел в вынужденный отпуск, вот он то мог наполнить бюджет средствами: попроси с каждого богатого буратинки по возможностям, и можно жить по потребностям.
Пустил Путин козлов в огород.
05.01.2017, 12:12
таля

Не идёт народ голосовать,, не идёт! Проголосовало 30% из них 50% сама ЕР за себя. Сколько можно врать!?
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