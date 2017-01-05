Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капремонта

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдение норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Свой доклад президенту Генпрокуратура должна подготовить до 1 октября 2017 года, сообщает РБК.

Проверка должна коснуться в том числе и тех программ, из которых финансируется ремонт домов, которые имеют высокую степень физического износа, а также ремонт объектов культурного наследия.

Ответственным за выполнение поручения Путин назначил генерального прокурора Юрия Чайку.

Путин также поручил правительству под руководством Дмитрия Медведева до 1 сентября 2017 года наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью размеров устанавливаемых взносов на капремонт в многоквартирных домах, а также за реализацией региональных программ капитального ремонта



