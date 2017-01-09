В Минюсте предложили отбирать у должников единственное жилье

Минюст России подготовил законопроект, который разрешает кредиторам обращать взыскание на единственное жилье должников.

Согласно проекту, речь идет о жилье, стоимость которого превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье. Еще одно ограничение касается площади жилья. Взыскание на жилье может быть обращено только в том случае, если его размер превышает двукратную норму площади, положенную по закону гражданину и его семье, передает ТАСС.

В документе отмечено, что единственное жилье будет изыматься за долги только в том случае, если у должника не другого имущества или денег. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут возвращаться должнику. При этом их должно хватить на приобретение нового жилья.

В настоящее время российское законодательство запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника. Однако в Конституционном суде РФ полагают, что данный запрет требует корректировки, отмечается в пояснительной записке к проекту. Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения.

