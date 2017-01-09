]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

В Минюсте предложили отбирать у должников единственное жилье

19:16 9.01.2017
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Минюст России подготовил законопроект, который разрешает кредиторам обращать взыскание на единственное жилье должников.

Согласно проекту, речь идет о жилье, стоимость которого превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье. Еще одно ограничение касается площади жилья. Взыскание на жилье может быть обращено только в том случае, если его размер превышает двукратную норму площади, положенную по закону гражданину и его семье, передает ТАСС.

В документе отмечено, что единственное жилье будет изыматься за долги только в том случае, если у должника не другого имущества или денег. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут возвращаться должнику. При этом их должно хватить на приобретение нового жилья.

В настоящее время российское законодательство запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника. Однако в Конституционном суде РФ полагают, что данный запрет требует корректировки, отмечается в пояснительной записке к проекту. Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Проблемы долгов и неплатежей в России, Недвижимость, Министерство юстиции РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2017, 00:39
Чиновники-взяточники-рейдеры давно подготовились

Если те, кто исправно в срок, осуществляет все платежи, считают, что их этот закон не коснётся, скажу вам, граждане: «ОЧЕНЬ глубоко заблуждаетесь»!

Чиновники-взяточники-рейдеры давно подготовились и «трудятся не покладая сил»- СОЗДАЮТ людям долги ИСКУССТВЕННО, чтобы, по-сути, рейдерским способом отобрать, понравившуюся квартиру!!!
ПЯТЬ ЛЕТ,начиная с 2012г., по настоящее время, нам необоснованно предъявляются долговые ЕПД.
КАК, ПРИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ АВАНСОМ, ОБРАЗОВЫВАЕТСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ?????!!!!

Какого-либо внятного ОБЪЯСНЕНИЯ Я(как и многие другие жители ,этого района) НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПЯТЬ ЛЕТ, ни от:
ЕИРЦ ГКУ «Жилищник», подразделение: абонентский отдел №4,
специалистов МФЦ Тропарёво-Никулино,
ГКУ «Жилищник» г.Москвы,
Никулинской межрайонной прокуратуры г.Москвы,
Жилинспекции по ЗАО Москвы!
09.01.2017, 23:30
Давно пора.

Правильное решение.
09.01.2017, 23:06
гость

Чиновникам в России только дай какую-то зацепку в законе и начнётся "узаконенный" повальный произвол сопровождаемый коррупцией. Полезней было бы перевести авторов этого закона в банальные коллекторы, чьи интересы они в основном представляют.
Все комментарии (31)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.