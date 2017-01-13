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Рубильник как аргумент

15:26 13.01.2017
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Энергетики намерены продолжить череду зимних отключений в Приморском крае и Хабаровском крае

«Дальневосточная энергетическая компания» намерена отключить от энергоснабжения 92 объекта Минобороны в Дальневосточном Федеральном округе, сообщили в пресс-службе компании. «ДЭК» уже отключила 11 января 15 объектов Минобороны в восьми муниципалитетах Амурской области. На достигнутом энергетики не останавливаются, планируя продолжить череду зимних отключений в Приморском крае и Хабаровском крае.

В свою очередь в пресс-службе «ГУ ЖКХ» сообщили что «за период действия договоров по ноябрь 2016 года ПАО «ДЭК» оказано услуг на сумму 779,8 млн, оплачено со стороны АО «ГУ ЖКХ» - 696,9 млн, что составляет почти 90%».

В компании также отметили, что оставшаяся задолженность в размере 82,8 млн рублей будет погашена в январе по факту поступления денежных средств за оказанные услуги от Минобороны России, а также при погашении дебиторской задолженности прочими потребителями.

Кроме того, в «ГУ ЖКХ» опровергли информацию ДЭК о том, что энергетики не получали гарантий об оплате задолженности.

«26 декабря 2016 года нами было направлено такое письмо в адрес их заместителя директора по сбыту», - заявили пресс-службе в «ГУ ЖКХ».

Компания уже отправила обращение в прокуратуру и ФАС с просьбой разобраться в действиях ПАО «ДЭК», которое будучи единственным поставщиком электроэнергии на территории трех обособленных подразделений АО «ГУ ЖКХ» (Уссурийского, Амурского и Хабаровского), могло нарушить Федеральный закон «О защите конкуренции».

Практику угроз отключения военных объектов от электроэнергии ДЭК применяет регулярно. Так, в октябре 2016 года энергетики планировали ограничить поставки на 81 объект в 17 населённых пунктах четырёх субъектов Дальнего Востока. А в конце ноября в Хабаровском крае без электричества осталось здание управления ЖКХ Минобороны. Также тогда в лютые морозы были обесточены более 5,5 тысяч должников-физлиц.

Стоит отметить, что в канун нового года ДЭК пригрозила отключить от электричества масштабный стратегический объект – стройку космодрома Восточный. Примечательным является и тот факт, что в Хабаровске каждый восьмой житель является должником перед ДЭК. В конце декабря энергетики уже лишили света более двух тысяч хабаровчан.

Темы: Электроэнергетика в России, Энергетика и проблемы энергоснабжения
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13.01.2017, 17:42
Рубильник, Нипильник и Винник:

ватники, нам платить надо, это мы построили вам вашу демонкратическую страну!
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