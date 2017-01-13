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В Крыму продадут имущество Коломойского на 2 млрд рублей

18:54 13.01.2017
Игорь Коломойский. Фото с сайта Днепропетровской обладминистрации
Игорь Коломойский. Фото с сайта Днепропетровской обладминистрации
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Крымские власти намерены в текущем году продать недвижимость, ранее принадлежавшую олигарху Игорю Коломойскому, на общую сумму в два миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Сергея Аксенова.

Он призвал максимально усилить работу в данном направлении, чтобы в текущем году реализовать большее число объектов Коломойского, чем в прошлом.

По словам министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной, в 2016-м были проданы шесть объектов, включая санаторий «Форос». В результате были выручены средства в размере полутора миллиарда рублей, которые переданы жителям полуострова в качестве возмещения вкладов в украинских банках.

По сведениям агентства, в Крыму проживают примерно девять с половиной тысяч человек, чьи вклады в банках Украины превышали 700 тысяч рублей. На выплаты им компенсаций необходимо около пяти с половиной миллиардов рублей.
 

Темы: Россия, Крым, Экономика и финансы, Недвижимость, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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14.01.2017, 01:30
Парацельс

Почему продадут, а не раздадут?)))
Может Крым не наш, а их?)))
13.01.2017, 22:18
blog2038

Не "засудили", а "осудили и присудили".
.
Вопрос правомерный, именно так и поизойдёт, мы все помним Юкос.
13.01.2017, 22:16
blog2038

Продавайте-покупайте, но помните, что потом придётся всё возвращать законному владельцу и возможно с поцентами.
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