В Крыму продадут имущество Коломойского на 2 млрд рублей

Крымские власти намерены в текущем году продать недвижимость, ранее принадлежавшую олигарху Игорю Коломойскому, на общую сумму в два миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Сергея Аксенова.

Он призвал максимально усилить работу в данном направлении, чтобы в текущем году реализовать большее число объектов Коломойского, чем в прошлом.

По словам министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной, в 2016-м были проданы шесть объектов, включая санаторий «Форос». В результате были выручены средства в размере полутора миллиарда рублей, которые переданы жителям полуострова в качестве возмещения вкладов в украинских банках.

По сведениям агентства, в Крыму проживают примерно девять с половиной тысяч человек, чьи вклады в банках Украины превышали 700 тысяч рублей. На выплаты им компенсаций необходимо около пяти с половиной миллиардов рублей.

