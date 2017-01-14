Как зимуют в своих домах европейцы

И для чего им нужен портвейн и глиняные горшки?

Суровые морозы стали настоящим испытанием на прочность не только для жителей России. В странах Европы, по сообщениям информагентств, счет умерших от сильного переохлаждения людей идет уже на десятки. Однако согреваться в таких условиях жители Старого Света все чаще предпочитают не совсем привычными на взгляд россиянина способами.

Газовое отопление по нынешним временам, сетуют жители «старушки» Европы, оказывается для многих из них просто-напросто не по карману. Например, как рассказала проживающая в Италии россиянка Марина Степанова, после эксплуатации газового оборудования в течение трех зимних месяцев в прошлом году обитатели провинции Модена получили счета, в каждом из которых фигурировала сумма более тысячи евро.

С португальцев, утверждает резидент этой страны Ольга Сезар, за этот же период поставщики ресурсов требовали порядка 800−900 евро. В Турции подобные счета оказались сравнительно более скромными, порядка 300−400 евро. Но, по словам «стамбульчанки» Натальи Мамоглу, для местных жителей это все равно весьма сильный удар по личному (и даже семейному) бюджету.

Однако на погоду никакие экономические трудности повлиять не в состоянии, так что каждый год европейцы вынуждены решать, что для них важнее — ограничивать себя и близких в еде, одежде и прочих насущных нуждах, но жить в теплой квартире, или тратить деньги по своему усмотрению, но использовать некие «альтернативные» методы обогрева жилья? Судя по всему, наибольшей популярностью на западе пользуется как раз второй вариант.

Как утверждают некоторые наши соотечественники, перебравшиеся на ПМЖ в страны Евросоюза, те же итальянцы переняли старую добрую «советскую» привычку: перед наступлением холодов не только заклеивать скотчем или бумагой окна (причем даже пластиковые), но и похожим образом утеплять еще и двери. «По собственному опыту могу сказать, — делится Жанна Малова, — что такая процедура помогает повысить температуру в помещении на полтора-два градуса. Но во влажном итальянском климате это весьма ощутимо».

Правда, уточняет она, поступают так итальянцы во многом на свой страх и риск. Прежде всего потому, что многоквартирные дома, уточняет женщина, довольно строго контролируются на предмет соответствия санитарным нормам. «Одна моя знакомая, — рассказывает Малова, — очень радовалась тому, что они с мужем смогли купить квартиру в доме с потрясающей звукоизоляцией. Но ее приподнятое настроение быстро испарилось, когда через несколько месяцев пришли рабочие и во всем здании перемонтировали окна. Оказалось, застройщик получил коллективную жалобу жильцов на то, что в доме совершенно нечем дышать, и из-за плохой вентиляции в квартирах стала появляться плесень».

В Австрии наблюдается другой тренд — там среди местных жителей в почете постельное белье и матрасы с электроподогревом. Только присущий подавляющему большинству европейцев практицизм диктует австрийцам свои условия использования подобных девайсов. «Максимум, что позволяют себе австрийцы, — уточняет живущая в этой стране Светлана Вайсс, — так это включать их на 15−20 минут незадолго до отхода ко сну исключительно для того, чтобы улечься в сухую и теплую постель. А так здесь активно пропагандируется доктрина, что спать в холоде вообще-то очень полезно для здоровья и способствует долголетию».

Во многих других странах Евросоюза в ходу всевозможные обогреватели: газовые, электрические, инфракрасные, масляные. При этом армия поклонников этих устройств разделена на несколько лагерей.

Так, представители одного считают, что для обогрева жилых помещений лучше всего подходят масляные радиаторы, поскольку, нагреваясь до установленной температуры, они долго сохраняют набранное тепло. А именно это свойство позволяет включать их в электросеть гораздо реже, поскольку в плане энергопотребления масляные радиаторы довольно прожорливы, что не самым лучшим образом отражается на итоговых счетах за электричество.

Представители другого лагеря уверены в том, что круче устройств, чем инфракрасные пленочные обогреватели, человеческая цивилизация пока не создала. Электроэнергию они практически не «жрут», а по степени КПД значительно превосходят масляные. Однако скептики с этим не согласны. «Я как-то провела одну зиму на французском побережье в обнимку с подобным устройством, поддавшись на уговоры друзей, — рассказывает Ольга Туманцева. — Не знаю, может, в теории эффективность таких обогревателей и высока. Однако на практике вышло совсем по-другому. Пока я сидела с включенным в розетку обогревателем буквально в обнимку, тем частям тела, которые с ним непосредственно соприкасались, было тепло. Но стоило выдернуть шнур, как устройство практическим мгновенно остывало».

Есть еще мобильные газовые обогреватели, популярные в Испании и Португалии. Жителей этих стран абсолютно не смущает тот факт, что они, как уверяют защитники окружающей среды, выжигают кислород из воздуха, главное, что эти приспособления относительно дешевы (баллона газа стоимостью 15 евро в среднем хватает при интенсивном использовании на пару недель). Но стоит отметить, что при этом они крайне пожароопасны. «Не проходит ни дня, — поясняет получившая португальское гражданство уроженка нашей страны Эльвира Момот, — чтобы в местной прессе не появлялись сообщения о том, что кто-то сгорел или отравился из-за применения газового обогревателя. Гибнут дети, старики, целые семьи». Те же, кто боится использовать «газовики», вполне серьезно заявляет Эльвира, часто прибегают к «народному средству» и перед сном предпочитают выпить парочку бутылок портвейна, круглосуточно не вылезая из теплых длинных свитеров, штанов с начесом и войлочных тапочек.

В Великобритании же старожилы на полном серьезе нередко рекомендуют молодым людям как можно скорее обзаводиться грелками. «Причем они должны быть, — уточняет живущая там Илона Сергеева, — живыми и „в полный рост“, потому что спать в одной постели с мужчиной или женщиной гораздо теплее, чем одному». Конечно же, развивает она мысль, по большей части это пожелание носит, естественно, шутливый характер, но находятся и такие, кто воспринимает его как руководство к действию.

Сама же Илона, как и многие ее знакомые с берегов туманного Альбиона, предпочитает на зиму мастерить из глиняных цветочных горшков и хозяйственной свечи устройство, которое в народе принято называть egloo. Конструкция его предельно проста: три горшка разного диаметра вкладываются один в другой, скрепляются с помощью длинного болта с гайкой, пропущенного через отверстия в днище, после чего размещаются вверх ногами над горящей в банке обыкновенной хозяйственной свечой. Несмотря на то, что способность этой конструкции серьезно обогреть мало-мальски просторное жилое помещение многими воспринимается весьма скептически, на европейском рынке подобные изделия под торговым названием Candle Heater появляются стабильно.