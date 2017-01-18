«Совет производителей энергии» предлагает отключать всех

Энергетики предлагают федеральному правительству перейти к крайним мерам: узаконить отключение от тепла военных объектов, которые на сегодняшний день относятся к категории неотключаемых

В 2016 году перед военными коммунальщиками стояла непростая задача грамотно распределить выделенную сумму на решение накопившихся проблем. В первую очередь, необходимо было в сроки подготовить жилищный фонд и котельные к новому отопительному сезону.

Кроме того, необходимо было обеспечить все военные гарнизоны нормативными объемами топлива. Своевременно обеспечив теплом и электроэнергией военные городки, подрядчики Минобороны, тем не менее, не сумели избежать задолженности перед ресурсниками, достигшей, по данным Ассоциации «Совет производителей энергии», 6,1 млрд руб.

Несмотря на то, что эта сумма не так велика на фоне общей цифры потребительской задолженности в размере 205,5 млрд руб., необремененные заботой о жизни и здоровье жителей военных городков энергетики предлагают федеральному правительству перейти к крайним мерам: узаконить отключение от тепла военных объектов, которые на сегодняшний день относятся к категории неотключаемых.

Так, еще осенью «Совет производителей энергии» направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с данной инициативой: «Существенное улучшение ситуации с задолженностью силовых ведомств представляется маловероятным до тех пор, пока не будет разработан реально действующий механизм, который обеспечит возможность полного прекращения подачи электроэнергии потребителям-должникам, относящимся к категории неотключаемых (в их число входят объекты Минобороны, МВД, ФСИН, ФСО, ФСБ, МЧС)».

Если подобная инициатива, подкрепленная в том числе и недавними заявлениями в СМИ председателя правления «Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний» Натальи Невмержицкой, когда-нибудь найдет отклик в верхах, то энергетики смогут безнаказанно отключать не только военные объекты, представляющие стратегическую важность, но и медицинские и ветеринарные учреждения, а также следственные изоляторы, которые сегодня также относятся к категории неотключаемых.

По иронии судьбы, в одном из них до 7 февраля должен находиться топ-менеджер крупнейшей в России частной компании в сфере энергетики и теплоснабжения «Т Плюс» и по совместительству заместитель председателя Наблюдательного совета «Совета производителей энергии» Борис Вайнзихер, арестованный Сыктывкарским городским судом 7 сентября. Ему предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере.

