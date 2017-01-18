Продавцы квартир в Москве теряют надежду реализовать свои квадратные метры. Реальная доля квартир, которые учавствуют в сделках купли-продажи, составляет лишь 20 процентов, тогда как остальные объявления на рынке - никому не нужные предложения, считают эксперты.

Директор департамента вторичного рынка одного крупного столичного агентства недвижимости Сергей Шлома происходящее оценил как "синдром разочарованного продавца". Причина тому — общая экономическая ситуация в стране — об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. По его словам, сейчас время покупателя.

«На рынке действительно ситуация, с точки зрения активности, прямо скажем не идеальная. Рецепт, к сожалению, вполне понятен. Продавцам, как мне кажется, надо честно себе сказать: сейчас в полной мере наступил период покупателя», — считает Самойлов.

«В этих условиях, если нужно реализовать недвижимость, ее нужно реализовывать практически на всех условиях, которые выдвигает покупатель, потому что покупатели на рынке есть. И те, кто готов свой спрос обеспечить соответствующей платежеспособностью – они тоже есть. Придет время продавца, оно уже было в течение многих лет и непременно вернется. Действительно, стоит подождать, убрать объект с рынка, уменьшить общий объем предложения», — объясняет вице-президент Российской гильции риэлторов.

Как считают некоторые эксперты, позитивным фактором для вторички станет прекращение программы субсидирования ипотеки на новостройки: благодаря этому конкурировать с "первичкой" станет легче.