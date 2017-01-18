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Продавцы квартир в Москве теряют надежду реализовать свои квадратные метры

10:10 18.01.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Продавцы квартир в Москве теряют надежду реализовать свои квадратные метры. Реальная доля квартир, которые учавствуют в сделках купли-продажи, составляет лишь 20 процентов, тогда как остальные объявления на рынке -  никому не нужные предложения, считают эксперты.

Директор департамента вторичного рынка одного крупного столичного агентства недвижимости Сергей Шлома происходящее оценил как "синдром разочарованного продавца". Причина тому — общая экономическая ситуация в стране — об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. По его словам, сейчас время покупателя.

«На рынке действительно ситуация, с точки зрения активности, прямо скажем не идеальная. Рецепт, к сожалению, вполне понятен. Продавцам, как мне кажется, надо честно себе сказать: сейчас в полной мере наступил период покупателя», — считает Самойлов.

«В этих условиях, если нужно реализовать недвижимость, ее нужно реализовывать практически на всех условиях, которые выдвигает покупатель, потому что покупатели на рынке есть. И те, кто готов свой спрос обеспечить соответствующей платежеспособностью – они тоже есть. Придет время продавца, оно уже было в течение многих лет и непременно вернется. Действительно, стоит подождать, убрать объект с рынка, уменьшить общий объем предложения», — объясняет вице-президент Российской гильции риэлторов.

Как считают некоторые эксперты, позитивным фактором для вторички станет прекращение программы субсидирования ипотеки на новостройки: благодаря этому конкурировать с "первичкой" станет легче.

Темы: Вопросы покупки и продажи квартир, Недвижимость, Рынок недвижимости в Москве
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 11:24
Гость: пончик

если продажа жилья в десятки раз выше, чем расходы на ее строительство, то чего ожидали? Такое жилье могут покупать только за не заработанные деньги. А таких с каждым годом все меньше.
18.01.2017, 11:20
Гость: Algol

Уже это время "покупать" тянется как год - и если КМ видела наш График по дОу - то не исключено что и 3 -шку можно будет одолеть - пока до лета тянуться будет . применительно
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