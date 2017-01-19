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Спор в разгар зимы

23:30 19.01.2017
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Заместитель генерального директора «ТГК-14»  заявил  о якобы грядущем прекращении работы «ГУ ЖКХ» в связи с нежеланием организации оплачивать долги

 «ТГК-14» намерено отключить объекты коммунальной компании, обслуживающей фонд военного ведомства, сообщает пресс-служба акционерного общества. Руководство отключаемого АО «ГУ ЖКХ» в ответ грозится обращением в прокуратуру и ФАС.

Стоит отметить, что согласно документам, сумма долга компании значительно меньше заявленной «ТГК-14». Более того, 198,2 млн рублей из выставленных счетов на сумму 236,9 млн «ГУ ЖКХ» уже погасила. Таким образом, выплачено 83% долга, а оставшиеся 17% – 38,7 миллионов – будут погашены в течение этого месяца по факту поступления денег за оказанные услуги от Министерства обороны России и при оплате дебиторской задолженности другими потребителями.

Не называя источник информации, заместитель генерального директора «ТГК-14» Юрий Дорфман на оперативной пресс-конференции заявил также о якобы грядущем прекращении работы «ГУ ЖКХ» в связи с нежеланием организации оплачивать долги. Несмотря на попытки Юрия Дорфмана представить «ГУ ЖКХ» в предельно негативном свете, генеральный директор компании Дмитрий Волокитин сохраняет спокойствие и отмечает, что в регионе уже случалась похожая ситуация, разрешившаяся не в пользу энергетиков.

Напомним, в декабре прошлого года действия компании «Читаэнергосбыт», ограничившей электроснабжение объектам Минобороны, были признаны неправомерными в связи с Указом Президента, запрещающим ограничение или прекращение поставки электроэнергии на военные объекты.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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