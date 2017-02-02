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Сергей Миронов не исключил дальнейшего удорожания «Зенит-Арены»

14:31 2.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не исключил, что колоссальная стоимость стадиона «Зенит-Арена» может еще возрасти в силу непрекращающихся махинаций.

Такими опасениями Сергей Миронов поделился с журналистами Санкт-Петербурга на брифинге в ходе рабочего визита в город.

По последним данным, сметная стоимость стадиона составила 41,7 миллиардов рублей. В 2007 году объект оценивался в 6,7 миллиардов.
 
«У меня ощущение, что и 41 миллиард с лишним еще не последняя цифра, – сказал Сергей Миронов. – Идет наглое и циничное воровство. Хотел бы сказать, "шло", но именно идет, потому что кто-то еще хочет на этом "попилить". Конечно, нам нужен хороший стадион, но не такой ценой. Более дорогого сооружения, наверное, в мире нет. Вдобавок мы помним о проблеме вибрации. Это вибрации, на которых теряется репутация. Это полное безобразие! Давным-давно должен здесь серьезно работать Следственный комитет, Генпрокуратура».
 
На фоне дорожающего строительства тем более контрастно выглядит решение городских властей повысить цены на проезд в общественном транспорте, отметил лидер СР. Напомним, стоимость разовых билетов с этого года выросла почти на треть.
 
«Конечно, нужно было изыскивать в бюджете средства на компенсацию транспортным компаниям, если это действительно обоснованно. Но нельзя это делать за счет граждан, тем более когда есть разительный пример со стадионом, куда деньги как в прорву вбухиваются», – заявил Сергей Миронов.

Темы: Санкт-Петербург, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Коммерческая недвижимость в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 22:14
Гость: Роман

А почему высказывание лица не относящееся к самому объетку, считается уже новостным поводом.
02.02.2017, 18:27
Гость: Член ЕР

Правильно мыслишь. Мы уже продаём острова Японии, чтоб стадион достроить.
02.02.2017, 18:00
Гость: спокойный

в россии воровали воруют и будут воровать а что бы отвлечь внимание людей поднимают патриотическую истерию по поводу хохлов бандеровцев укрофашистов действительно кому война а кому мать родная
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