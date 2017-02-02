Сергей Миронов не исключил дальнейшего удорожания «Зенит-Арены»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не исключил, что колоссальная стоимость стадиона «Зенит-Арена» может еще возрасти в силу непрекращающихся махинаций.

Такими опасениями Сергей Миронов поделился с журналистами Санкт-Петербурга на брифинге в ходе рабочего визита в город.

По последним данным, сметная стоимость стадиона составила 41,7 миллиардов рублей. В 2007 году объект оценивался в 6,7 миллиардов.



«У меня ощущение, что и 41 миллиард с лишним еще не последняя цифра, – сказал Сергей Миронов. – Идет наглое и циничное воровство. Хотел бы сказать, "шло", но именно идет, потому что кто-то еще хочет на этом "попилить". Конечно, нам нужен хороший стадион, но не такой ценой. Более дорогого сооружения, наверное, в мире нет. Вдобавок мы помним о проблеме вибрации. Это вибрации, на которых теряется репутация. Это полное безобразие! Давным-давно должен здесь серьезно работать Следственный комитет, Генпрокуратура».



На фоне дорожающего строительства тем более контрастно выглядит решение городских властей повысить цены на проезд в общественном транспорте, отметил лидер СР. Напомним, стоимость разовых билетов с этого года выросла почти на треть.



«Конечно, нужно было изыскивать в бюджете средства на компенсацию транспортным компаниям, если это действительно обоснованно. Но нельзя это делать за счет граждан, тем более когда есть разительный пример со стадионом, куда деньги как в прорву вбухиваются», – заявил Сергей Миронов.