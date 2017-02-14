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Московское метро потратит миллиард рублей на турникеты

10:58 14.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Московский метрополитен потратит 840 миллионов рублей на замену турникетов на более чем 70 станциях, сообщает РБК. Еще около 146 миллионов рублей потребуется для установки турникетов на строящемся участке Калининско-Солнцевской линии.

Метрополитен провел два конкурса на поставку турникетов — оба выиграла компания «ЭлСи» из Ленинградской области, ранее занимавшаяся поставкой такого оборудования для московского и петербургского метро.

Турникеты смогут работать на вход и выход, будут оснащены стеклянными створчатыми дверьми и устройством выборочного контроля проездных: при использовании пассажиром соцкарты будет появляться сигнал, и контролер сможет проверить документ. На корпусах турникетов должны быть нанесены тактильные надписи «Метро».

Московский метрополитен ранее объявил, что до конца 2017 года будут заменены турникеты на 80 станциях. Всего, по расчетам руководства метро, в замене нуждаются более половины из установленных на станциях 4170 турникетов. Новые турникеты с изначально закрытыми высокими стеклянными створками, подчеркивали представители метрополитена, «до 10 раз эффективнее помогает предотвращать случаи нарушения правил оплаты проезда».

Темы: Москва, Строительство и ремонт, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 18:23
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"Были ваши - стали наши!"(с)О.Бендер
14.02.2017, 18:19
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"Каждому пассажиру по контролёру и как на ж\д билеты и проезд будут золотые!" - дед, это не хохма!
Ленинградский вокзал, "поезда повышенной комфортности"(тм) "Ласточка", контролер+охранник из расчета один комплект на два вагона. Это невзирая на дурникеты!
14.02.2017, 18:03
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"Московский метрополитен потратит 840 миллионов рублей на замену турникетов на более чем 70 станциях", т.е. более 10 лямов на станцию... Сколько карат позолота у этих турникетов?
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