«Отопление ПК» появляется в платежке из-за безответственности жильцов

Незнание закона не освобождает от ответственности



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С этим основным правовым принципом все согласны, когда речь идет о тяжких преступлениях. Но, получив квитанции за коммунальные услуги с новой строкой, отдельные граждане легко переложили ответственность за увеличение сумм в них на управляющие компании, оправдывая себя фразой «А мы не знали…».

В 2009 году был принят федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Его целью было создание правовых основ для повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения. Для мотивации населения к активному участию в реализации закона в 2011 году было подписано Постановление Правительства России №354. Оно предусматривало введение повышающих коэффициентов при расчете платы за электроэнергию, воду и отопление при отсутствии общедомовых или индивидуальных приборов учета, если есть техническая возможность их установить.

Повышающие коэффициенты вводились в регионах поэтапно. Сначала они применялись только к счетам за электроэнергию и водоснабжение. Это осталось почти незамеченным, так как в большинстве домов и квартир к тому времени уже были установлены счетчики электроэнергии и воды. Но применение повышающего коэффициента при расчете платы за отопление для многих почему-то стало неожиданностью, хотя для наглядности его даже вынесли в платежках отдельной строкой.

Следовательно, даже если гражданин никогда не интересовался проблемами жилищно-коммунального хозяйства, строчка «Отопление ПК» в платежке должна однозначно сигнализировать: в доме не установлен общий прибор учета тепловой энергии. По закону, установка счетчика – это ответственность собственников жилья. И незнание законов от нее не освобождает.

Впрочем, изменениям в платежках удивляются не только граждане, но и журналисты. Например, на сайте газеты «Молодой дальневосточник» вышел материал о «резком взлете» платы за коммуналку в Хабаровске. В ней предъявляют претензии сразу к нескольким управляющим компаниям, в том числе УК «Северный округ» и компании «ГУЖФ», отвечающей за дома из жилфонда Минобороны, хотя, как мы уже отметили выше, ответственность за появление повышающего коэффициента несут совсем не они.

Во-первых, управляющие организации обязаны применять повышающие коэффициенты, если в домах нет общих приборов учета тепловой энергии, это закон. Во-вторых, в этом же издании разъяснения о применении повышающих коэффициентов выходили в 2014 году, в 2015 году. Однако в погоне за громкими заголовками некоторые журналисты предпочитают «забыть» вместе с гражданами обо всех ранее дававшихся предупреждениях и, вместо того, чтобы объяснить жителям, кто виноват в сложившейся ситуации (они сами), и что делать (устанавливать счетчики), начинают громко причитать, глядя на увеличившиеся суммы в квитанциях.