Элитная недвижимость в Барселоне и Коста Брава

Предлагаем вашему вниманию три наиболее интересных объекта ВИП класса, которые были выставлены на продажу

Элитная недвижимость Испании, а в особенности новостройки класса "люкс", очень популярна среди иностранных инвесторов. Больше всего роскошных домов и апартаментов покупают граждане стран ЕС, России и Украины. Самые популярные объекты этого класса расположены в Барселоне, Каталонии и на Коста Брава - эксклюзивность средиземноморской недвижимости проявляется в ее утонченном стиле, окружающем великолепии пейзажей и высоком качестве жизни. Она отлично подходит как для постоянного проживания, так и для сезонного отдыха обеспеченных семей Европы. Современные элитные пентхаусы, старинные каталонские масии, роскошные виллы с собственным уединенным пляжем выполнены ведущими европейскими архитекторами и дизайнерами. Все дома элит-класса неповторимы и оригинальны, они не имеют аналогов, поскольку каждый проект разрабатывался под индивидуальные требования.

Damlex Realty предлагает свой список роскошных новостроек класса "люкс" в наиболее привлекательных районах Барселоны и побережья Коста Брава: великолепные апартаменты в районе Eixample, эксклюзивные дуплексы в Готическом районе, великолепные виллы в Сагаро и Сант Фелиу де Гишольс, роскошные пентхаусы на первой линии в Сан Антони де Калонже, уникальные шале в Санта Кристина де Аро, эксклюзивное имущество в Бланесе и Ллорет де Мар.

TOP-3 уникальных объектов недвижимости от агентства Damlex Realty

Предлагаем вашему вниманию три наиболее интересных объекта ВИП класса, которые были выставлены на продажу.

Шикарные апартаменты в роскошном здании в районе Эйшампле в Барселоне

Стоимость - 2 600 000 евро. REF: 15460

Великолепная 3-комнатная квартира площадью 192 кв.м. с отличным ремонтом на улице Пасео Де Грасия рядом с площадью Каталонии. Апартаменты расположены на последнем этаже особняка 19 века, в котором после капитального ремонта были сохранены фасад и декоративные элементы вестибюля. Из окон открывается панорама на один из домов–шедевров А. Гауди. Квартира имеет отличную планировку с просторными спальными комнатами, кабинетом-студией, застекленной лоджией и полностью обставлена дизайнерской мебелью известного бренда Roche Bobois. В доме есть лифты и консьерж.

Шикарная вилла в элитной урбанизации Кан-Тейщидо города Алейя (ближайший пригород Барселоны)

Стоимость - 8 000 000 евро. REF: 333

Роскошная 3-этажная вилла с 5 спальнями площадью 1001 кв.м. расположена в самом престижном поселке пригорода Барселоны. На 1-м этаже, кроме большой гостиной и кухни, расположены фитнес-зал, крытый бассейн и помещения для прислуги. 2-й этаж предлагает к услугам хозяев 4 спальни-suite разного размера с ванными комнатами и библиотеку. Три зоны 3-го этажа и большую террасу с видом на море можно использовать на любое усмотрение. Дом окружен большим земельным участком (3178 кв.м.), имеется гараж на 8 автомобилей.

Великолепная вилла в стиле модерн в Ллорет де Мар

Стоимость - 5 500 000 евро. REF: 1613495

Новая 6-комнатная вилла площадью 618 кв.м. расположена в престижной урбанизации Roca Grossa. 4-этажное здание оборудовано лифтом, системами отопления, кондиционирования и охранной сигнализации. Из 5-ти спален - 3 сьют с видом на море и горы. Вилла продается с дизайнерской мебелью из натурального дерева и дорогой кухонной и сантехникой. На большом участке (1433 кв.м.) оборудованы: видовой бассейн с переливом, джакузи, 4 террасы с видом на море и город, зона барбекю и сад. Есть гараж на 2 машины и большая парковка.

Это только три объекта из нашей коллекции великолепной недвижимости Каталонии. Полный каталог уникальных по местоположению, площади, дизайну, качеству и эксклюзивным материалам объектов элитной недвижимости вы сможете найти на нашем сайте. Они смогут удовлетворить самые высокие требования обеспеченных покупателей.

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