Вилла семьи Горбачева в Баварии продается за 7 млн евро

Немецкие СМИ сообщили о том, что принадлежащая президенту СССР Михаилу Горбачеву недвижимость выставлена на продажу.

Горбачев продает 17-комнатную виллу Hubertus-Schlössl (замок Хуберт), расположенную в баварских Альпах, сообщает "Росбалт" со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Дочь политика Ирина Вирганская приобрела участок земли и дом 1908 года постройки в районе озера Тегернзее 10 лет назад. Вилла оценена в 7 млн евро.

По словам мэра близлежащего города Оберах, сам Горбачев последний раз приезжал сюда три года назад. Местные жители рассказывают также, что до этого часто встречали последнего советского руководителя на улицах и в ресторанах.