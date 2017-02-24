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Вилла семьи Горбачева в Баварии продается за 7 млн евро

12:00 24.02.2017
Михаил Горбачев. Фото с сайта gorby.ru
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Немецкие СМИ сообщили о том, что принадлежащая президенту СССР Михаилу Горбачеву недвижимость выставлена на продажу.

Горбачев продает 17-комнатную виллу Hubertus-Schlössl (замок Хуберт), расположенную в баварских Альпах, сообщает "Росбалт" со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Дочь политика Ирина Вирганская приобрела участок земли и дом 1908 года постройки в районе озера Тегернзее 10 лет назад. Вилла оценена в 7 млн евро.

По словам мэра близлежащего города Оберах, сам Горбачев последний раз приезжал сюда три года назад. Местные жители рассказывают также, что до этого часто встречали последнего советского руководителя на улицах и в ресторанах.

Темы: Загородная недвижимость, Недвижимость, Михаил Горбачёв
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Комментарии читателей
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24.02.2017, 21:23
Гость: Севастополь

До седьмого поколения...
24.02.2017, 21:21
Гость: Севастополь

По-моему, его расстреляли латышские стрелки и евреи - ни тех, ни других православная вера не связывала.
24.02.2017, 21:17
Гость: Грустно, девицы

Меченый хоть за виллу СССР продал, а остальные вообще за бесплаптно. Недорого пошел "Великий, могучий..."
Все комментарии (42)
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